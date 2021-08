SISTE:

Desperate etter å komme seg ut

Et amerikansk militærfly kjører sakte bortover rullebanen mens det kryr av mennesker på alle kanter. Folk klatrer opp etter hjulene og prøver å klamre seg fast til flyet som skal ta av.

Minst fem personer skal være døde etter at hundrevis av mennesker har forsøkt å ta seg inn i fly som står parkert på flyplassen, melder Reuters. Ingen offisielle kilder har bekreftet dødsfallene.

Amerikanske soldater har skutt varselskudd i luften, for å holde på kontrollen blant alle som er samlet på flyplassen, melder nyhetsbyrået AFP. De skal også ha skutt inn i folkemengden.

Ifølge vitner er det uklart om personene som døde mistet livet som følge av skuddskader eller av trengsel.

Folk prøver å komme seg om bord på flyene som står på flyplassen utenfor Kabul.

Bekymret for de neste dagene

Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen, bor sentralt i Kabul og sier det har vært en rolig natt i det området han bor i.

– Jeg kjørte en tur i byen i morges. Det er veldig rolig i gatene, men mange kontrollposter der Taliban står. Det er en veldig spesiell situasjon i byen, det er mye usikkerhet i lufta, sier han til NRK.

Han forteller at det er slutt på alt liv i byen. Alle butikker stengt.

– Man kan se det på alle. De er usikre og redde.

Terje Watterdal mener det er viktigere enn noen gang å støtte Afghanistan. Foto: privat

Watterdal forteller at han egentlig skulle ha reist hjem til Norge på ferie i morgen, men sier alle kommersielle flyavganger er innstilt på grunn av evakueringen som foregår på flyplassen.

Afghanistankomiteen har mange ansatte rundt i landet og Watterdal forteller at mange av de kvinnelige ansatte nå er urolige over det som skjer.

Han sier folk har fortalt at Taliban noen steder har innført straffemetodene i Sharialovene. Han vet ikke hvor mye av dette som er representativt for mange steder har det også gått fredelig for seg.

– Men det er klart vi er engstelige for de neste dagene og ukene til det kommer en ny form for normalitet i landet.

Watterdal mener det er viktigere enn noen gang å fortsette å støtte Afghanistan.

– Det er ikke regjeringen vi støtter opp om, det er folket, avslutter han.

Taliban-soldater står vakt utenfor flyplassen i Kabul mandag morgen. Foto: STRINGER / Reuters Foto: STRINGER / Reuters

Ble evakuert i natt

Flere av de ansatte ved den norske ambassaden i Kabul er evakuert i natt, bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

– Jeg kan bekrefte at vi i natt har fått evakuert norske ansatte, men vi er midt i en evakueringsoperasjon så jeg kommer ikke til å gi mer detaljer om det.

Søreide sier at situasjonen i Kabul og Afghanistan er veldig uoversiktlig.

– Vi jobber nå på spreng med å få ut alle de vi skal ha ut, sier utenriksministeren, som kaller evakueringsarbeidet «ekstremt krevende». Hun viser til sikkerhetssituasjonen både i og rundt Kabul og på byens flyplass.

– Så det er en veldig krevende operasjon, og vi er nå midt i den kanskje mest krevende fasen, sier hun.

Mange tusen samler seg på flyplassen i Kabul i håp om å komme seg med et fly. Foto: - / AFP Foto: - / AFP

Venter fortsatt

Flere hundre dansker og lokalt ansatte har fortsatt ikke blitt evakuert fra Kabul, ifølge den danske utenriksministeren Jeppe Kofod.

– Det dreier seg om hundrevis av personer. Vi har også kontakt med våre lokalt ansatte ved ambassaden. Det er selvfølgelig svært utfordrende. Mobilnettet faller ut, og det er vanskelig å kommunisere, sier Kofod.

Frankrike sier at de vil begynne evakueringen av franske statsborgere og afghanske kollegaer mandag.

Kina vil ikke evakuere

Selv om de fleste land nå jobber på spreng for å få sine statsborgere ut av Afghanistan har Kinas ambassade antydet at de har vært i kontakt med Taliban og vil bli i Kabul.

Russland har også tidligere sagt at de ikke ville evakuere sin ambassade, men sier nå at deler av staben skal evakueres.

En talsmann for Taliban sa søndag de har forsikret «alle ambassader, diplomatiske sentre, institusjoner og utenlandske borgere » i Kabul om at de fortsatt vil være trygge.