Delta herjer i Indonesia: – Ett skritt nærmere en koronakatastrofe

Indonesia er inne i sin hittil kraftigste smittebølge og har de siste dagene rapportert flere enn 20.000 smittetilfeller daglig.

Onsdag ble det registrert rekordhøye 21.807 nye smittetilfeller, ifølge Reuters.

Røde Kors advarer om mangel på oksygen, testing og vaksinering. Og om sprengt kapasitet på sykehusene i Jakarta og i andre deler av landet.

– Hver dag ser vi at denne deltavarianten tar Indonesia ett skritt nærmere en koronakatastrofe, sier Jan Gelfand, lederen for Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) i Indonesia i en uttalelse tirsdag.

Indonesia har hatt mer enn 2,1 millioner smittetilfeller siden starten av pandemien, og flere enn 57.500 dødsfall.

Det er de høyeste tallene blant landene i Sørøst-Asia, ifølge AP.

Spredning av delta

Mer enn 20 prosent av koronatestene som tas i Indonesia for øyeblikket er positive, ifølge Al Jazeera.

– Det er store tall. Og en sterk indikasjon på at det er mye ubekreftet, eller skjult smitte blant befolkningen, sier Olav Aasland, nødhjelpskoordinator i Røde Kors til NRK.

Olav Aasland, nødhjelpskoordinator i Røde Kors. Foto: SALTBONES; Olav A./Røde Kors

– Våre kollegaer i Indonesisk Røde Kors melder om at covid-19-sykehuset de driver er overfylt, og at de har satt opp ekstra telt for å kunne ta imot flere pasienter. De melder også om mangel på oksygen i landet, sier han.

EGEN GRAVPLASS: Indonesiske myndigheter har laget en egen gravplass for koronadøde i Jakarta. Foto: Willy Kurniawan / Reuters Foto: Willy Kurniawan / Reuters

Oksygenmangel

Oksygenprisene i Indonesias hovedstad Jakarta har mer enn doblet seg siden tirsdag, ifølge Reuters.

Da flere leverandører i byen meldte at det var mangel på oksygen.

Nå har prisen på en enkelt oksygentank gått opp fra 50 til 140 dollar, noe som tilsvarer rundt 1200 norske kroner.

– Jeg må fylle oksygen til kona og sønnen min som har covid-19, sier Taufik Hidayat (51) til Reuters, mens han står i en oksygenkø i Jakarta.

– Jeg har gått flere steder, men det var utsolgt overalt, sier han.

Lokale helsemyndigheter hevder at oksygenmangelen bare er midlertidig og at den skyldes distribueringsproblemer, som nå blir løst.

FULLE SYKEHUS: En 60 år gammel kvinne hviler på en intensivavdeling for koronapasienter i Jakarta. Foto: Willy Kurniawan / Reuters

Avhengig av kinesisk vaksine

Den alvorlige smittesituasjonen i landet blir også påvirket av det lave tempoet i vaksineringen. Mindre enn 5 prosent av Indonesias befolkning på er fullvaksinert, ifølge helsedepartementet.

Indonesia bruker i all hovedsak Sinovac-vaksinen fra Kina når de skal vaksinere befolkningen. Men nye dødsfall i landet har bidratt til spørsmål rundt vaksinens effekt mot deltavarianten.

Døde av covid-19 i Indonesia per 30. juni 2021. Foto: Financial Times

Minst 10 indonesiske leger, som alle var fullvaksinerte, døde denne måneden av covid-19, ifølge The Guardian.

Nå vurderer myndighetene om helsepersonell skal motta en alternativ vaksinedose for å øke immuniteten.

HØYE TALL: En arbeider tar en pause ved et eget gravområde for koronadøde i Jakarta. Foto: Willy Kurniawan / Reuters

Stor mangel på vaksiner

Indonesia er også et av landene som er rammet av skeivfordeling av vaksiner, ifølge Røde Kors.

– Man jobber iherdig med vaksinasjonsprogrammet. Men bare 5 prosent er vaksinert og man trenger et svimlende høyt tall på 360 millioner doser for å kunne vaksinere 70 prosent av befolkningen, sier Aasland.

Han mener at Indonesia, som mange andre land i verden, får for lite tilgang på vaksiner.

– Vi erfarer at de fattigste landene i verden får færrest vaksiner, og at det eneste som stopper pandemien er at man får en høy vaksine dekning i befolkningen, sier han.