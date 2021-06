Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kondwani Msowoya tar en knallrød dressjakke ut av skapet. Hver søndag tar han på seg favorittjakka si før han skal på gudstjeneste.

– Troen er en stor del av livet mitt. Da jeg fikk covid-19 i november ba jeg til Gud om at han måtte helbrede meg. Jeg ble frisk. Gud beskytter meg, derfor trenger jeg ingen vaksine, sier Msowoya.

De vitenskapelige bevisene for at vaksinen er den eneste veien til beskyttelse mot koronaviruset, endrer ikke oppfatningen hans.

Myndighetene i Malawi oppfordrer alle til å vaksinere seg. Likevel har bare én prosent av innbyggerne fått vaksinen. Nå er landet på vei inn i den tredje smittebølgen.

Kondwani Msowoya gjør seg klar til gudstjeneste. Han er medlem av pinsebevegelsen som utgjør rundt 8 prosent av Malawis kristne. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Frykter den kalde årstiden

Kondwani setter seg på den hvite og røde mopeden sin og kjører mot gudstjenesten i hovedstaden Lilongwe. Ingen av dem han kjører forbi på gata har på seg munnbind, til tross for at det er påbudt.

Samtidig som flere av innbyggerne i Malawi er skeptiske til å ta vaksinen, øker tallet på smittede av covid-19 raskt. I mai var tallet på nye smittetilfeller under ti per dag. Den 22. juni var det 82 nye smittetilfeller.

Kondwani Msowoya kjenner ingen i nabolaget sitt som vil ta vaksinen mot covid-19, til tross for at smittetilfellene øker. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Vi er fortsatt i begynnelsen av den tredje bølgen her. Skolene er fortsatt åpne, men vi frykter at tilfellene vil øke ytterligere fordi vi går inn i en kaldere årstid, sier Samuel Chibaya, som jobber som medie- og kommunikasjonsspesialist i Lilongwe.

Mens Malawi er på vei inn i den tredje bølgen, har den allerede rammet store deler av det afrikanske kontinentet hardt.

NRK ser bare noen få mennesker på gata i Malawis hovedstad som går med munnbind. På landsbygda er det enda færre som følger myndighetenes påbud. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Må handle raskt

Den tredje bølgen har rammet Afrika med full kraft de siste ukene. Nå er det over fem millioner bekreftede smittetilfeller på kontinentet, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Smittetilfellene økte med 20 prosent den andre uka i juni, i nærmere halvparten av landene på kontinentet. Dødstallene steg med nesten 15 prosent i 36 afrikanske land i samme periode.

17 prosent av verdens befolkning bor i Afrika. Likevel har kun én prosent av verdens vaksiner blitt satt i afrikanske land. Afrika er det kontinentet der vaksineringen mot covid-19 går saktest i verden. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Alle må handle raskt nå som tilfellene øker. Vi har sett hvordan covid-19 har spredd seg og overveldet helsevesenet i India og andre land. Det er viktig at det settes inn tiltak for å spore, teste, isolere og ta vare på pasienter i tiden framover.

Det sier Matshidiso Moeti, regiondirektør i Afrika for Verdens helseorganisasjon, i en pressemelding.

Samtidig som pandemiens tredje bølge slår inn, mangler mange av de afrikanske landene vaksiner.

Akutt mangel på vaksiner

Malawi er et av verdens fattigste land og sliter med å få tak i vaksiner på det internasjonale markedet. Landet venter fortsatt på 1,3 millioner vaksiner som skulle ha vært på plass 3. juni.

Malawi skulle fått vaksiner fra India, som nå har stanset eksport av AstraZeneca-vaksinen for å bruke dosene i eget land. I tillegg måtte helsemyndighetene i Malawi brenne 16.000 doser fordi vaksinedosene de fikk levert gikk ut på dato bare tre uker etter at de ankom landet i mars.

På helsesenteret Bwaila i hovedstaden Lilongwe var det noen doser igjen av AstraZeneca-vaksinen i begynnelsen av juni. Foto: Ida Titlestad Dahlback

De siste par ukene har lokale medier i Malawi skrevet om at vaksinesentrene i flere av byene har gått tomme for vaksiner.

Presidenten, Dr. Lazarus Chakwera, har bedt helsedepartementet om å sørge for at landet har nok vaksiner innen August. Denne uka ble det klart at Verdensbanken skal gi pengestøtte til flere vaksiner til Malawi.

I tillegg til at landets helsesentre ikke har nok doser, vegrer en del innbyggere seg for å ta vaksinen.

Malawi er et av verdens fattigste land, der en av fire lever i ekstrem fattigdom. Landet sliter med å få tak i nok vaksiner i konkurransen på det internasjonale markedet. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Skepsis til vaksinen

Kondwani Msowoya parkerer mopeden utenfor et klasserom i sentrum av Lilongwe. Hver søndag blir rommet brukt av pinsemenigheten han er en del av. Pinsebevegelsen utgjør omkring 8 prosent av Malawis kristne.

– Jeg kjenner mange som er skeptiske og som ikke vil ta vaksinen. Noen tror den fører til infertilitet og impotens. Andre sier at man dør innen fem år dersom man blir vaksinert, sier Kondwani.

Pastor Joshua Msowoya mener troen avgjør om man blir syk eller ikke. Det strider med myndighetenes råd om å ta vaksinen. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Ingen i menigheten vil ta vaksinen eller gå med maske, stikk i strid med de klare anbefalingene basert på fakta og vitenskap. Pastor Joshua Msowoya mener troen avgjør om man blir syk eller ikke.

– Det er ulike nivåer av tro. Liten tro, større tro, død tro. Hvis man har den sterkeste troen tror jeg ikke man kan dø av covid-19, sier han.

Pastoren er en av flere religiøse ledere i Malawi som hevder at viruset er djevelens verk. Hver søndag driver han ut det han kaller demoner fra medlemmene i menigheten.

Fatima Makiya er syk og har kommet til gudstjenesten i pinsemenigheten for å bli helbredet. Fatima påstår magesmertene hun har hatt i en uke blir borte under gudstjenesten, og at troen beskytter henne mot sykdom. Derfor vil hun ikke ta vaksinen mot covid-19. Ingen i menigheten bruker munnbind, selv om dette er påbudt og myndighetene ønsker å vaksinere så mange som mulig for å beskytte befolkningen. Det er langt fra alle kristne i Malawi som har så ekstreme holdninger som denne menigheten. Pinsemenigheten driver ut det de kaller demoner hver søndag av sine medlemmer. Pastor Joshua Msowoya advarer medlemmene i menigheten mot å ta vaksinen mot covid-19, til tross for at myndighetene mener alle bør vaksinere seg i Malawi.

Det er langt fra alle kristne i Malawi som har så ekstreme holdninger. Men hva vil egentlig myndighetene gjøre med at det har kommet for få vaksinedoser til landet, og at mange er skeptiske til å ta vaksinen?

Sprer seg i sosiale medier

NRK har bedt om et intervju med helseministeren, men hun avlyser intervjuavtalen. Vi treffer istedenfor helseaktivist George Jobe, som jobber for Malawi Health Equity Network (MHEN). Han forteller at sosiale medier har skapt skepsis rundt vaksinen i befolkningen.

– Det sirkulerte en del negativ informasjon om covid-19, som linket viruset til Antikrist og tallet 666. Informasjonen gikk blant annet på at man ville dø dersom man ble vaksinert. Dette skapte mye frykt i befolkningen og har ført til at mange ikke vil ta vaksinen, forteller han.

Jobe mener at myndighetene i Malawi må jobbe med å opplyse befolkningen om fakta rundt vaksinen, for å motvirke negativ feilinformasjon som sirkulerer i sosiale medier. Han synes også at rike land må bidra mer.

– Malawi er et fattig land, men vi er alle en del av en global landsby. Det hjelper ikke at noen land har nok vaksiner hvis andre i den globale landsbyen ikke får vaksinert sine innbyggere. Vi må dele på godene, ellers får det konsekvenser for hele verden.