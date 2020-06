Dansk fremgang med korona–vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utviklingen av vaksinen ved Københavns Universitet har pågått siden starten av pandemiutbruddet.

Nå varsler universitetet om gjennombruddet, skriver Danmarks radio.

– Det er et enormt resultat. Det er det viktigste målet før vaksinen kan prøves på mennesker, sier Adam Sander Bertelsen, leder for forskerteamet bak vaksinen.

Adam Sander Bertelsen med den første utgaven av vaksinen. Foto: DR

– Ser enormt lovende ut

Teamet, bestående av 14 forskere, har jobbet på spreng med å utvikle vaksinen.

I en pressemelding forteller forskerne at vaksinen har vist en veldig god immunrespons.

– Det er et viktig skritt på veien. Det er viktig at vi kan vise disse resultatene, noe som betyr at vi kan fortsette etter planen. Hvis vi ikke kunne gjort det, ville vi ikke kunne gå videre, sier professor Ali Salanti.

Forskerteamet har selv utviklet vaksineteknologien, kalt cVLP, som står for kapsidvirus-lignende partikkel. Forskerne la såkalte koronavirus-antigener på cVLP.

I pressemeldingen heter det følgende:

«Kroppens immunforsvar vil da reagere kraftig på antigenene, produsere antistoffer og dermed forhåpentligvis danne immunitet.»

Det er det de nå har fått til på mus. Etter de testede dyrene ble vaksinerte skal de ha produsert store mengder antistoffer som kan nøytralisere SARS-CoV-2-viruset.

– Jeg håper at folk kan se at det vi gjør er på rett vei og ser enormt lovende ut, sier Adam Sander Bertelsen.

Forskerteamet har en selvpålagt stram tidsplan. Målet er å ha vaksinen klar allerede ett år etter at arbeidet startet.

Etter museforsøkene er forskerne selvsikre.

– Med dette resultatet er det større håp for at resten av prosjektet faktisk kan følge tidsplanen som er lagt opp, sier Bertelsen.

Selskapet Moderna i USA var av de første til å test en vaksine på mennesker. 45 friske voksne meldte seg til eksperimentet. De skal følges opp i 12 måneder etter vaksinasjonen. Cepi samarbeider med selskapet. Foto: Ted S. Warren / AP

Mange vaksiner

Forskere over hele verden jobber med å utvikle vaksiner mot koronaviruset.

Enkelte vaksiner testes allerede på mennesker.

WHO, Verdens helseorganisasjon, har anslått at det kan ta 12–18 måneder før en koronavaksine er klar.

Ifølge en undersøkelse, utført av Kantar for Norges forskningsråd, sier syv av ti nordmenn at de vil la seg selv og familien vaksinere mot korona, når en vaksine er klar. Samtidig sier ni av ti at de opplever vaksiner generelt som trygge.