Utviklingen av koronavaksine går raskere enn først antatt

Hatchet var med fra sitt hjemmekontor i London.

Han sa at det mest optimistiske anslaget er at en vaksine kan være klar i løpet av dette kalenderåret. Tidligere har de sagt at det vil ta mellom 12 og 18 måneder å utvikle en vaksine.

Grunnen til at det kan gå raskere enn først antatt er at de forskjellige selskapene som jobber med å utvikle vaksiner samarbeider.

Det vil være helsearbeidere og personer i risikogruppene som vil bli vaksinert mot viruset først.

– Positive signaler

Statsminister Erna Solberg reagerer med glede på det som Hatchet fortalte på nettmøtet.

– Nå som det er bedre finansiering av Cepi og alle vaksineprogrammene, og man jobber på tvers av landegrensene, så kan man få denne vaksinen raskere fram enn det man ellers hadde trodd. Det er positive signaler, sier statsministeren til NRK.

– Så må vi sørge for at det er nok penger, og at det er nok kritisk masse i undersøkelsene og uttestingen, sånn at vi faktisk sørger for å realisere det, påpeker Solberg.

Norge gikk i mars inn med 2.2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot koronaviruset.