Dansk bank krever betaling for penger på sparekonto: – Det kan skje i Norge også

Den negative renta gjelder i første omgang kunder med over 7,5 millioner danske kroner på sparekonto. De som har mer enn dette, må betale banken 0,6 prosent rente for det overstigende beløpet.

En kunde med 10 millioner danske kroner på konto, må dermed betale banken rundt 15.000 kroner i året, skriver NTB.

Jyske Bank understreker imidlertid at de er åpne for individuell behandling, og det er uklart hvor mange kunder som dermed vil bli rammet.

Sjeføkonom i Sparebank 1, Harald Magnus Andreassen, utelukker ikke at dette også kan skje i Norge.

Ingen umulighet

– I prinsippet er ikke det umulig at dette vil skje i Norge. Renta kan settes ned hvis det skulle bli nødvendig å stimulere norsk økonomi hvis noe går galt, sier Andreassen til NRK.

UTELUKKER IKKE: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, mener Norge er langt unna en negativ rente, men utelukker ikke at det kan skje. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hvis Norges Bank skulle sette ned renta til null eller minus, vil alle renter i Norge falle- også bankenes renter på innskudd og utlån. Slik kan innskuddsrenta bli negativ også i Norge.

Selv om dette kan skje i Norge, understreker Andreassen at vi er langt unna.

– Vi har jo en sentralbankrente som er på 1,25 og den er kanskje på vei oppover. Det må gå mye galt i Norge før Norges Bank setter renta så lavt at bankene vil kreve betalt for å ta imot innskudd slik som i Danmark, sier han.

Danmark i eurosonen

Administrerende direktør Anders Dam i Jyske Bank, forsvarer beslutningen og viser til at banken selv må betale negativ rente til Nationalbanken i Danmark.

PERMANENT: Administrerende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, mener det negative rentemiljøet vil kunne vedvare i Danmark. Foto: Jakob Stigsen Andersen / Jyske Bank

– Det negative rentemiljøet, som har preget det danske markedet siden våren 2012, kun avbrutt i 2014, ser nå ut til å være av mer permanent karakter, sier Dam.

En av grunnene til at renta har blitt så lav i Danmark er fordi de har samme politikk som landene i eurosonen.

Den danske kronen er i realiteten bundet til euroen og renta i Danmark blir derfor som i eurosonen, eller i alle fall svært lik, forteller Andreassen.

Den lave renta i Danmark har dermed ikke så mye med landets økonomi å gjøre.

– Danmark er en del av eurosonen selv om de ikke formelt er medlem. I eurosonen er inflasjonen lavere enn det myndighetene ønsker og Den Europeiske sentralbanken er urolig for at veksten i eurosonen skal bli for lav, sier han.

– Vi må spare mer

Andreassen forteller at noen mener lav rente vil føre til at folk ikke vil spare fordi de ikke tjener penger på rentene.

– Men det er ikke alltid lav avkastning på sparepengene fører til at man sparer mindre. Skal man for eksempel spare til pensjon, må du sette av mer penger fordi du ikke får noen rente i banken, sier han.

Sjeføkonomen forklarer at for sparerne er den negative renta ikke så farlig hvis prisene faller så ting blir billigere. Men prisene stiger, også i Danmark og i eurosonen og da svir det når innskuddsrenta er negativ.

I forrige uke ble det også kjent at Jyske Bank betaler deg for å ta boliglån. Dette henger også sammen med den negative renta.

– Det er ikke slik at vi gir deg penger direkte, men hver måned reduseres gjelden med mer enn du betaler, sa boligøkonom Mikkel Høegh til The Guardian.