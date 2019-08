Mange banker setter ned fastrentene på boliglån

Ingen venter at Norges Bank i dag rører renta, når hovedstyrets rentebeslutning blir kjent klokka 10.

I juni sa sentralbanken at renta mest sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av året, og det alle lurer på er hva sentralbanksjefen sier om renteutviklingen fremover.

Elisabeth Realfsen i Finansportalen sier at mange banker har satt ned sine fastrenter på boliglån de siste ukene. Foto: Forbrukerrådet / Pressebilde

Renta på å låne penger til stater har falt kraftig. I Norge har den også falt, og tiårs-renta er nå 1,14 prosent, noe som er lavere enn styringsrenta i Norges Bank.

Utviklingen i rentemarkedene gjenspeiler en mer pessimistisk tro på fremtiden.

Det står i kontrast til norske husholdninger, som i følge Finans Norges forventningsbarometer ser lysere på utsiktene til egen og norsk økonomi nå enn for tre måneder siden.

Fastrenter lavere enn flytende renter

Rentefallet gjenspeiles også i norske fastrenter. De siste par ukene har 12 banker satt ned sine fastrenter, viser tall NRK har fått fra Finansportalen. Også i juli satte flere banker ned renta.

– Det som er spesielt nå er at man kan binde boliglånsrenta i ti år ned mot tre prosent. Det er spesielt lavt. Det tilsvarer en middels konkurransedyktig flytende rente, sier Elisabeth Realfsen, som er daglig leder i Finansportalen.

I flere banker er det nå billigere å låne penger til en fast rente enn å ha flytende rente på boliglånet.

Med virkning fra onsdag denne uka satte landets største bank, DNB, ned sin fastrente med ti års binding til rundt tre prosent effektiv rente, avhengig av lånebeløp, og forutsatt minst 25 prosent egenkapital.

Samtidig ligger gunstigste tre års fastrente i KLP på 2,56 prosent årlig effektiv rente med samme krav til egenkapital. Til sammenligning ligger renta på et flytende lån i samme bank, med samme forutsetninger, på minst 2,83 prosent effektiv rente, 0,27 prosentpoeng over.

– Veldig sjelden

Vanligvis må man betale ekstra for å forsikre seg mot økte renteutgifter i fremtiden. Men sterkt fallende internasjonale renter har snudd også norske rentemarkeder på hodet.

Det er langt fra vanlig at faste renter er lavere enn de flytende rentene.

– Nå har jeg jobbet veldig mange år i bank, og med boliglån. Jeg husker ikke at dette har skjedd mange ganger, det er veldig sjeldent, sier kredittsjef Anders Hvoslef-Eide i kommunenes egen bank KLP.

– Historisk har man ikke tjent på å ha fastrente på boliglånet. Mange av våre kunder har hatt fastrentelån tidligere, men har vært glad for å komme ut av dem, sier Anders Hvoslef-Eide, kredittsjef i KLP-banken. Han forteller at etterspørselen etter fastrentelån har vært økende de siste ukene. Foto: Johan B. Sættem

Men selv om KLP tilbyr lån med fast rente i tre år til en rente som ligger under den flytende, vil han ikke anbefale noen å binde. Historisk har de fleste som har bundet renta tapt på det.

– Nei, vi synes ikke det er vår rolle å anbefale fastrente. Hvis de flytende rentene i ettertid da faller mye, vil vi kunne ha gitt et dårlig råd. Men vi informerer om fordelene og ulempene ved henholdsvis flytende rente og fastrente, sier han.

– Ser på fastrente som en forsikring

John Sætre er sjef for privatmarkedet i Nordea.

Han har selv hatt fastrente på halve boliglånet i lang tid, men mener ingen bør binde renta fordi de tror de skal tjene på det.

– Om man velger fast eller flytende rente på boliglånet bør vurderes ut fra hva slags risikoprofil man ønsker på pengene man låner, sier John Sætre, som er leder for privatmarkedet i Nordea. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er en beslutning akkurat på samme måte som jeg velger å ha forsikring på huset, bilen og på barna mine. Det er forsikringer som jeg aldri har lyst til å benytte meg av, men jeg betaler litt ekstra for å kunne sove godt om natta dersom ting skulle gå galt, sier Sætre.

Finansportalens Elisabeth Realfsen er enig med bankenes vurderinger av hvem som bør binde renta.

– Den eneste gode begrunnelsen for å binde boliglånsrenta er at man forsikrer seg mot en renteoppgang som man enten ikke har lyst på, eller ikke kan tåle. Man bør nok ikke tro at det er noe man skal tjene penger på. Men vil du forsikre deg mot en renteoppgang kan bankenes tilbud i dag være noe å vurdere, sier hun.