Danmark forbyr koranbrenning

Ifølge Danmarks Radio blir det straffbart å blant annet brenne Koranen. Det gjelder imidlertid alle religiøse skrifter, for eksempel også Bibelen og Toraen.

Det blir også ulovlig å søle til, trampe på eller klippe i stykker de religiøse skriftene.

De tre regjeringspartiene Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, samt de De Radikale stemte for. Resten av opposisjonspartiene stemte mot.

Justisminister Peter Hummelgaard sier at han har forståelse for at mange reagerer på lovgivningen, men at de prioriterer landets sikkerhet. Hummelgaard har tidligere omtalt koranbrenning som «meningsløse handlinger med formål om å skape splid og hat».

– Siden juli har det vært over 526 rapporterte demonstrasjoner med brente koraner eller flagg. De har kun blitt holdt i den hensikt å fremkalle negative reaksjoner, sier han.

Partiene som er mot loven mener den innskrenker ytringsfriheten.

– Loven er designet for å hemme ytringsfriheten og den kunstneriske friheten. Og det er ingenting å være stolt over, sier justispolitisk talsperson for Liberal Alliance Steffen Larsen.

Flere koranbrenninger

I alle de skandinaviske landene har det de siste åren vært flere tilfeller av markeringer med koranbrenning, noe som har ført til bråk. Dette har også ført til sinne og protester i flere muslimske land.

Leder for det danske ytre høyre-partiet Stram Kurs, dansk-svenske Rasmus Paludan, har markert seg i både Danmark og Sverige med brenning av koraner.

Irakiske Salwan Momika demonstrerte utenfor en moské i Stockholm 28. juni. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Det har også irakiske Salwan Momika. Han har flere ganger brent koraner i Sverige. Det har blant annet provosert Tyrkia, som flere ganger har brukt koranbrenninger som et argument for å utsette en godkjenning av Sverige som medlem i Nato.

Koranloven i Danmark har vært diskutert siden i sommer. Det har vært særlig mange koranbrenninger utenfor utenlandske ambassader.

De mange koranbrenningene i både Danmark og Sverige har ført til sterke reaksjoner i mange muslimske land. De mange koranbrenningene i Sverige ført i august til at terrorgruppen Al Qaida oppfordtet til terror mot landet, og at Sverige hevet trusselnivået til nest høyeste.

Demonstranter på Tahir-plassen i Bagdad 22. juli, protesterer mot koranbrenning utenfor den irakiske ambassaden i København. Foto: Ali Jabar / AP

Også i de skandinaviske landene har koranbrenning vært upopulært. I september førte koranbrenning til opptøyer i Malmö.

Et tjuetalls biler ble satt i brann natt til mandag 4. september i Malmö. Foto: JOHAN NILSSON/TT / AFP

Koranbrenning er ikke ulovlig i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte i august at regjeringen tar sterk avstand fra brenning av Koranen, men at det ikke er aktuelt for Norge å forby koranbrenning.