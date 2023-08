Sverige hever trusselnivået for terror

På en pressekonferanse torsdag kunngjorde det svenske sikkerhetspolitiet at landets trusselnivå for terror heves fra tre til fire.

Det er det nest høyeste av i alt fem nivåer.

– Sikkerhetspolitiet kan konstatere at vi befinner oss i en forverret sikkerhetssituasjon. Denne trusselen vil vare over tid, sier sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Charlotte von Essen.

Når nivået heves til fire, betyr det at det foreligger en konkret trussel mot landets sikkerhet.

Det er første gang siden 2016 at Sverige hever trusselnivået.

– Sverige er nå blitt et prioritert mål for terror. Vi har indikasjoner på at stater utnytter situasjonen, sier Essen.

I tillegg til sikkerhetspolitiet, har også det svenske forsvaret hevet sin terrortrusselvurdering til fire.

Al Qaida oppfordret til terror

Den siste tiden har det vært flere tilfeller av koranbrenninger i Sverige, som har vakt sterke reaksjoner fra muslimske land.

Direktør for Sveriges nasjonale senter for terrortrusselvurdering, Ahn-Za Hagström Foto: Henrik Montgomery / TT

– Vår vurdering er at dette kan inspirere og motivere aktører til å forsøke å gjennomføre terror. Det gjelder både enkeltpersoner og globale terrororganisasjoner, sier direktør for Sveriges nasjonale senter for terrortrusselvurdering, Ahn-Za Hagström.

Denne uken oppfordret terrorgruppen Al Qaida til terroraksjoner i Sverige som hevn for koranbrenningene. Trusselen ble også rettet mot Danmark.

– Noe av formålet med terror er å skape og spre frykt. Vi oppfordrer til å fortsette med å leve livet som vanlig. Men følg med, og vær oppmerksom på instruksjoner fra myndighetene, sier Essen.

Stormet av demonstranter

Tidligere i sommer ble den svenske ambassaden i Irak ved to anledninger stormet av demonstranter, også dette som følge av koranbrenninger i Sverige.

Forrige uke ble også den svenske ambassaden i Libanon utsatt for et mislykket bombeangrep.

For litt over to uker siden ble det svenske konsulatet i den tyrkiske byen Izmir angrepet. En tyrkisk kvinne som er ansatt på konsulatet ble skutt.

Nylig har både Storbritannia og USA advart innbyggerne sine om at det er sannsynlig at det vil gjennomføres et terrorangrep i Sverige, skriver NTB.

PST gjør ingen vesentlige endringer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NTB at de følger nøye med på situasjonen i Sverige.

– Foreløpig er det ingen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen her i Norge som påvirker hvordan PST vurderer trusselbildet. PST er i løpende dialog med andre aktører, både i Norge og internasjonalt om utviklingen, sier PST-sjef Beate Gangås.

Trusselnivået i Norge er for tiden på nivå tre, som betyr at det er moderat trussel for terror i Norge.