Da stormen Pia herjet i både Danmark og Norge før jul, måtte shippingkjempen Mærsk ta litt av støyten.

Over 40 enorme containere ble skylt ut på havet, inneholdende både sko, kjøleskap og kanyler, ifølge Danmarks Radio.

Noen av containerne og innholdet i dem har skylt på land i Danmark.

Andre er fortsatt ute på havet. Det skaper trøbbel for danske fiskere som skal fiske nyttårstorsk, ifølge kanalen.

– Våre skip er tynne, lette skip, og tåler ikke å krasje inn i en container, som tilsvarer et skjær, sier formann Thomas Højrup i Thorupstrand Kystfiskerlaug til DR.

Opprydningen av søppelet på stranden har begynt. Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix/Reuters

Norske fiskere bekymret

Leder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag tror ikke containerne og innholdet deres vil skylles opp på norske strender med det første.

Likevel kan de skape trøbbel for all form for skipstrafikk dersom de forblir i Nordsjøen, sier han.

– En 40 fots container er veldig stor, det kan være ganske kritisk hvis en båt går på den. Det er generelt veldig bekymringsverdig å ha masse containere i sjøen. Det er ikke første gang det har skjedd, og det har stort sett gått bra, men de ligger der som et hinder i sjøen.

Skuelystne har tatt turen på stranda for å se på de store containerne som har drevet i land. Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix/AFP

Ifølge Eriksen kan containere på avveier skade fiskebåter og -redskaper.

– Noen synker, noen flyter i land, og det er vilkårlig hvor de ender opp. Når de synker til bunnen, blir det utfordrende for de som driver med fiske på havbunnen. Redskapene kan henge seg fast i containerne, sier Eriksen.

Eriksen sier han også er bekymret for hvordan innholdet i containerne kan forurense.

– Vi blir også bekymret for innholdet og om det kan ha negativ miljøeffekter og påvirke vår sunne, bærekraftige og trygge sjømat, sier han.

Det vil ta tid før man får ryddet opp alt søppelet, sier strandfogd Thomas Durloo til Danmarks Radio. Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix/AFP

Krever rederiet rydder opp

Containerne som nå flyter rundt i sjøen utgjør også en stor miljørisiko, sier marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond.

– Søpla fra containerskipet kan potensielt få konsekvenser for dyrelivet i området i lang tid. Plast og annet avfall kan skade alt fra de minste mikroskopiske plankton og hele veien opp til de største hvalene.

Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

I tillegg blir søpla som havner i havet liggende som miljøskadelig avfall i lang tid, om det ikke blir ryddet opp. Myhre sier rederiet må holdes ansvarlig, og få regninga for å rydde opp.

– På den måten får vi enda bedre rutiner for rederiene når det gjelder sikring av last. I tillegg kan det føre til at det blir mindre plast og annet miljøfarlig avfall i havet som skader dyrelivet og leveområdene der.

Vil prøve å redde containere

Mærsk sier i en uttalelse at de allerede er i gang med å rydde opp containerne, melder DR. De sier de har sendt et bergingsfartøy til området for å plukke opp containere som fortsatt er i havet.

– Vi har inngått en avtale med et firma med ekspertise på å lokalisere og berge tapte containere. I tillegg er vi i dialog med strandfogden for å legge en felles plan for opprydningsarbeidet på stranden, skriver de.

Rederiet Mærsk har hyret inn forsyningsskip som leter etter containerne som fortsatt ligger i sjøen. Foto: Claus Bjørn Larsen / Ritzau Scanpix/AFP

Rederiet skal etter planen ha møter med strandfogden onsdag. I tillegg sier Mærsk at de skal undersøke hva som skjedde da containerne ble blåst på sjøen, og arbeide for å hindre at dette kan skje igjen.