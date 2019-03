På et bord i stua er det et fotografi av Sara Gebremichael omkranset av vakre roser. Foran bildet brenner to stearinlys. Til høyre står det en liten Maria-figur.

I hjemmet til lederen for kabinbesetningen om bord i ulykkesflyet, samlet familie, venner og kolleger seg onsdag. For å ta et siste farvel.

Deler av seremoni ble ledet av koptiske prester.

Hennes siste råd: – klag mindre

38 år gamle Sara Gebremichael fra Addis Abeba etterlater seg ektemann og tre små barn. Broren Dawit stod henne svært nær.

– Sara er min eneste søster. Det er bare oss to. Vi pleier å se hverandre når hun ikke flyr. Vi ringer hverandre også jevnlig, forteller Dawit Gebremichael til nyhetsbyrået Associated Press.

Broren til lederen for kabinbesetningen om bord i ulykkesflyet, Dawit Gebremichael, sier at det siste rådet han fikk av søsteren var å klage mindre over problemer på jobben og i livet generelt. Foto: Samuel Habtab / AP

– Faktisk så gav hun meg et råd sist vi snakket sammen. Jeg klaget over forhold på jobben og over livet mitt. Fordi hun er den eneste som står meg nær, snakker jeg åpent bare med henne, sier broren.

– Hun sa til meg at jeg måtte ikke gi opp. Hun sa at jeg burde klage mindre. Det er det siste rådet jeg noen gang vil få fra henne, fortsetter Dawit Gebremichael.

Sønderknust familie

Sønderknuste familiemedlemmer, venner og kolleger deltok i den private seremonien i barndomshjemmet til flyvertinnen som var leder for kabinbesetningen ulykkesdagen.

Koptiske prester ledet deler av seremonien hjemme hos den avdøde flyvertinnen med salmesang og bønn. Foto: Samuel Habtab / AP

Boeing 737 Max 8 flyet med rutenummer ET302 tok søndag morgen av fra Bole International flyplass i hovedstaden Addis Abeba med destinasjon Nairobi i Kenya.

Kun seks minutter etter avgang ble forbindelsen mellom flyet og flytårnet brutt. Ulykken var et faktum.

Bror Dawit forteller at i etiopisk kultur er det viktig å ha en begravelse og en grav å gå til.

Tungt uten en grav å gå til

Dawit Gebremichael forteller at flyselskapet har sagt at familien ikke kan regne med å få utlevert en kropp som de kan gravlegge.

– Det å kunne gå til en grav ville kunne gitt oss en avslutning, sier Dawit.

– Etter det Ethiopian Airlines har fortelt oss, så kan vi ikke regne med å få Saras kropp hjem.

Stua hjemme hos flyvertinne Sara Gebremichael var fylt av sørgende familiemedlemmer, venner og kolleger onsdag. Foto: Maheder Haileselassie / Reuters

– Noen av dem som har vært på ulykkesstedet sier at det er ingenting der som ligner en menneskekropp. Det er veldig vanskelig for oss å akseptere, sier broren til Associated Press.

Tilreisende familier på ulykkesstedet

Onsdag har flere familier fra ulike steder i verden besøkt ulykkesstedet som ligger ved byen Bishoftu om lag 62 kilometer sør for hovedstaden Addis Abeba.

De som jobber med å granske ulykken har vært vitne til mange sørgende familier på stedet de siste dagene.

Blant dem som var der onsdag er en familie som kom helt fra Indonesia. De tok farvel med familiemedlemmet Hama Quntushele som jobbet for FN i Genève da ulykken rammet.

De har kommet helt fra Indonesia for å se ulykkesstedet i Etiopia. De er i familie med passasjer Hama Quntushele. Onsdag har flere familier oppsøkt ulykkesstedet. Foto: Tony Karumba / AFP

Ethiopian Airlines har satt sine fem Boeing 737 Max 8 fly på bakken slik mange andre selskap har gjort. Flyselskapet er i flere år kåret til Afrikas beste flyselskap.

Ethiopian Airlines flyr fire ganger i døgnet ruten mellom Addis Abeba og Nairobi og har også daglige flyvninger til Oslo via Stockholm. Selskapet er medlem i Star Alliance der SAS også er med.