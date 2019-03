Brasils president får kritikk for urinsex-video

Karnevalet i Brasil ble innledet forrige helg og avsluttes lørdag. Millioner av mennesker fra inn- og utland trekker ut i gatene for å få med seg den fargerike festen.

Flere av sambaskolene har valgt å fremheve kvinner, svarte og urbefolkningen i årets karneval, som oppfattes som et «takk for sist» til Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro.

«Golden shower»

Jair Bolsonaro later ikke til å være like imponert over karnevalstradisjonen som mange av sine landsmenn.

Tirsdag tvitret presidenten en video som angivelig skal være filmet under årets karneval. Den eksplisitte videoen viser to halvnakne menn på taket av en taxiholdeplass i São Paulo. Den ene av mennene begynner etter hvert å urinere i håret på den andre, en seksuell aktivitet som populært kalles «golden shower» (se faktaboks).

– Jeg føler meg ikke komfortabel med å vise dette, men dette avslører sannheten. Dette er hva som skjer på de mange gatefestene under karnevalet i Brasil. Kommenter og trekk dine egne konklusjoner, skriver presidenten i meldingen.

Presidentens publisering av den seksualiserte videoen har vakt sterke reaksjoner i Brasil, og på Twitter har flere kommet med hånlige kommentarer mot den omstridte presidenten under emneknaggen #goldenshowerpresident.

Den påfølgende dagen tvitret Bolsonaro på ny:

– Hva er golden shower?

Reaksjoner

Både fra folk flest og politikere har den obskøne twittervideoen vakt reaksjoner.

– Å kritisere presidentenes handlinger, rettferdiggjør ikke det som skjer i videoen. Men det kan heller ikke rettferdiggjøres at presidenten deler pornografi på Twitter, skriver kongressmedlemmet Kim Kataguiri fra sentrum-høyre-partiet Democratas på samme nettsted.

Bolsonaros regjeringsmedlemmer og partikolleger vegret seg for å forklare hva som fikk en president som gikk til valg på familieverdier, til å dele en video som tvang rødmende nyhetsankere til å forklare tv-seerne konseptet «golden shower», skriver den brasilianske journalisten Cleuci de Oliveira i en kronikk i New York Times.

Visepresident Hamilton Mourão ble onsdag denne uken konfrontert med hva som lå til grunn for presidentens twittermelding.

– Jeg er ingen buktaler, svarte Mourão kort.

Presidentens kontor sendte ut en pressemelding samme dag hvor de skrev at innholdet i videoen ikke bare kastet skam over presidenten, men en betydelig del av samfunnet. I uttalelsen beskriver de opptrinnet med de to mennene som en «forbrytelse som bryter med karnevalets familieverdier og kulturelle tradisjoner».

– Vil sverte homofile og motstandere

Cleuci de Oliveira mener derimot at Bolsonaro har flere motiver bak twittermeldingen.

Hun mener blant annet at presidenten ønsker å demonisere LGBTQ-bevegelsen i landet.

I et intervju med Playboy i 2011 ble Bolsonaro sitert på følgende:

– Jeg kunne aldri elsket en homofil sønn. Jeg ville foretrukket at han omkom i en bilulykke. Mine barn kan ikke være homo eller finne en svart kjæreste. De er altfor godt oppdratt til det.

Årets karneval var også preget av en rekke demonstrasjoner mot den kontroversielle ytre-høyre presidenten, og Oliveira tror Bolsonaro forsøkte å sverte motstanderne ved å anklage dem for å spre moralsk forfall.

Årets vinnere av karnevalet i Rio de Janeiro ble sambaskolen Mangueira. Deres opptog var inspirert av de svartes borgerrettskamp i Brasil og hyllet Marielle Franco, en svart, lesbisk kongresskvinne som ble drept for ett år siden.