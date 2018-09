Kvinneopprør mot «Brasils Donald Trump»

– Ikke han, roper tusener av mennesker på Cinelandia, et populært samlingssted i sentrum av Rio de Janeiro.

Det er aksjonen «Kvinner mot Bolsonaro» som har organisert demonstrasjonen mot den omstridte høyrepopulisten.

«Kvinner mot Bolsonaro» har de siste ukene fått støtte fra mer enn to millioner mennesker på Facebook, etter å ha startet en kampanje under emneknaggen #ele não – ikke han.

Over hele Brasil

Helsearbeideren Teresinha Coelho ser Bolsonaro som en alvorlig trussel mot kvinners rettigheter i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det er mange menn som deltar i demonstrasjonen i Rio de Janeiro, men kvinnene er i klart flertall. Og den 58 år gamle helsearbeideren Teresinha Coelho ser Jair Bolsonaro som en trussel mot alt det Brasils kvinner har oppnådd de siste tiårene:

– Jeg tåler ikke urett. Og jeg tåler ikke rasisme og respektløshet overfor kvinner. Så til denne mannen må jeg si: Nei, nei og atter nei, sier hun.

Og demonstrasjonen i Rio er bare én av nærmere 40 som ble holdt i byer og tettsteder over hele Brasil i løpet av gårsdagen.

Beryktet for sine uttalelser

– Jeg vil aldri voldta deg, for det fortjener du ikke, sa Jair Bolsonaro til en kvinnelig kollega i Brasils nasjonalforsamling, Kongressen.

Og uttalelsen er langt fra den eneste som har rystet brasilianerne de siste årene.

– Jeg kunne aldri elsket en homofil sønn. Jeg ville foretrukket at han omkom i en bilulykke, sa han en gang, og han la til:

– Mine barn kan ikke være homo eller finne en svart kjæreste. De er altfor godt oppdratt til det.

– Verre enn Trump

Jair Bolsonaro blir ofte sammenlignet med USAs president Donald Trump, og han legger ikke skjul på sin beundring for den amerikanske presidenten.

Men mange mener han går sitt forbilde en høy gang når det gjelder grovheter og omstridte utspill. Marcia Tiburí, som er kandidat til Senatet for PT (Arbeiderpartiet), sier det slik:

– Han er en mye verre Trump enn Trump i USA. Han er en enda mer fascistisk utgave av Trump, fordi den brasilianske eliten er verre enn den amerikanske.

– Brasils frelser

Hans fulle navn er Jair Messias Bolsonaro, og for tilhengerne er han nettopp en Messias – mannen som skal frelse Brasil. Den 38 år gamle drosjesjåføren Flavio Moreno forklarer:

Drosjesjåføren Flavio Moreno mener Bolsonaro er mannen som vil frelse Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vi brasilianere orker ikke mer av korrupte og udugelige politikere. Vi trenger en som kan få til forandring, og jeg ser Bolsonaro som vår redning. Vi må ha radikale endringer. Det er det eneste som nytter.

Og 38-åringen er særlig opptatt av å bekjempe kriminaliteten, en sak der han har stor tro på den tidligere offiseren Bolsonaro:

– Det kommer en banditt og dreper en politimann, og samfunnet gjør ingen ting. Men dør det en banditt, ropes det om menneskerettigheter, og det blir masse diskusjon. Alle verdier er snudd opp ned, og dette vil Bolsonaro gjøre noe med, sier han.

«God banditt – død banditt»

Og Jair Bolsonaro har gjort kampen mot kriminaliteten til en hovedsak i sin valgkamp. I fjor ble nærmere 64.000 mennesker drept i voldshandlinger her i Brasil – det høyeste tallet i verden.

Bolsonaros oppskrift for å løse problemet er liberale våpenlover og vide fullmakter for politiet og de militære. Og hans slagord er: «En god kriminell er en død kriminell».

Jair Bolsonaro på vei med fly fra São Paulo, der han har ligget på sykehus etter knivangrepet for drøyt 2 uker siden. Foto: STRINGER / Reuters

– Jeg kan ikke sammenligne drapet på en mann med gevær og et langt rulleblad med en kvinne som står ved et trafikklys og blir skutt i hodet, sier han på en pressekonferanse.

– Det er en enorm forskjell mellom disse to. Hun er et menneske, men ikke han.

En kniv i magen

Og Jair Bolsonaro har selv fått føle kriminaliteten på kroppen. Under et valgmøte for drøyt to uker siden ble han angrepet og stukket i magen med kniv.

Han ble alvorlig skadet, mistet mye blod og måtte gjennomgå en operasjon. Men angrepet førte til ytterligere fremgang på meningsmålingene.

I går kveld kom han tilbake til sin hjemby Rio de Janeiro, men det er uklart om han vil delta i valgmøter før presidentvalget neste søndag.