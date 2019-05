Begge søstrene snakker norsk. Simone jobber som sykepleier på sykehuset i Tromsø og har valgt å reise miljøvennlig med buss og tog i to dager for å komme til Berlin. NRK møter Simone og Antje på De Grønnes valgvake i Berlin.

De Grønne ble EU-valgets store vinner i Tyskland med 20,7 prosent av stemmene. Partiet har dermed doblet sin oppslutning siden 2014 og er nå Tysklands nest største parti. Begge de tradisjonelle partiene sosialdemokratene og statsminister Angela Merkels kristendemokrater i CDU har gått kraftig tilbake.

Simone og Antje er svært fornøyde.

– Det er spesielt de unge som har stemt grønt nå. Jeg tror det er fordi det har kommet fram mer om klima i media og at de unge spesielt er opptatt av at vi tar valg som er bra for klima og framtida, sier Simone til NRK.

Svenske Greta Thunberg har fått mange unge til å bli engasjert i klimasaken. Foto: CLAUS BECH / AFP

Greta Thunberg- effekt

Simone viser til klimastreikene som svenske Greta Thunberg startet og som nå har spredd seg til mange land hvor titusenvis av unge har deltatt. Simone mener klimastreikene har vært en vekker for mange.

Det er særlig de unge, førstegangsvelgerne og velgerne under 44 år som har stemt fram De Grønne.

– Vi hadde hverken trodd eller regnet med en så sterk framgang. Vi tar det som en enorm tillitserklæring og vi skal nå snakke saken til de alle de unge som har stemt på oss, sier De Grønnes toppkandidat Sven Giegold som har sittet i Europaparlamentet siden 2009 til NRK.

Simone og Antje tror De Grønnes framgang i Tyskland også vil få betydning i EU.

– Jeg tror det blir et mer målrettet Europa for å oppnå klimamålene og at Tyskland kanskje kan stå fram som et eksempel for andre land i Vest-Europa, sier Simone.

De Grønnes valgvake i Tyskland. Foto: Olav Døvik/NRK

Takket «klimaidiotene» i Danmark

De Grønne gjorde også sterke valg i Nederland, Frankrike, Storbritannia og Irland. Og i Finland ble De Grønne det nest største partiet med 16 prosent av stemmene.

I Danmark skyllet også en grønn bølge over landet. Partier som Sosialistisk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten som har satset sterkt på klima, fikk full uttelling.

Enhedslisten tilsvarer partiet Rødt i Norge, og stilte til EU-valget for første gang. Partiet fikk over 13 prosent av stemmene, mens den store taperen er Dansk Folkeparti som fikk brakseier i EU-valget i 2014 og Folketingsvalget i 2015 på grunn av den stramme innvandringspolitikken.

Dansk Folkepartis grunnlegger Pia K på talerstolen, maner til kamp til Folketingsvalget mot alle de der «klimatosser». Foto: Helge Tvedten/NRK

Dansk Folkepartis grunnlegger Pia Kjærsgaard mener en av hovedårsakene til Dansk Folkepartis nedtur skyldes fokuset på klima.

– Kanskje er det alle klima ... hva er det nå man kaller dem ... «klimatosser» (klimaidioter. red.anm.)? Nei, alle dem, som kun fokuserer på klima. Det gjør vi også i Dansk Folkeparti, men det er ikke dét, vi alene fokuserer på, sa Pia Kjærsgaard tydelig oppgitt under Dansk Folkepartis valgvake på Christiansborg natt til mandag.

Partiene som har vunnet frem på klimasaker under EU-valget var raskt ute med å takke alle «klimaidiotene».

Selv om partier som fokuserer på miljø og klima har fått økt oppslutning, er det de danske sentrumspartiene Venstre og Radikale Venstre som er valgets store vinnere i Danmark.

Historisk seier

De Grønne og andre partier med grønn profil, har fått den største oppslutningen ved EU-valg noensinne, ifølge The Guardian. De Grønne får ifølge de foreløpige resultatene 17 flere seter i EU-parlamentet. I tillegg får andre grønne partier også flere seter.

Det betyr at de grønne partiene kan komme på vippen i det nye EU-parlamentet som nå har blitt mer fragmentert med framgang også for flere ytre høyre partier.

De tradisjonelle partiene har ikke lenger flertall og må samarbeide med en av fløyene. For mange er det uaktuelt å samarbeide med anti-EU-partiene. Derfor kan de grønne partiene få stor innflytelse, skriver The Guardian.

Men de etablerte partiene vil ikke få noe gratis.

– Vi vil slåss hardt for alt i vårt program. Vi vil bli spesielt tøffe i klimapolitikken, sier Bas Eickhout i det nederlandske venstreorienterte partiet, GreenLeft.