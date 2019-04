Har tatt danske politikere på sengen

– Det nye ved dette valget er at innvandring er viktig, men ikke avgjørende, sier redaktør Esben Schjørring.

Redaktøren i Altinget tar NRK imot i redaksjonslokalene et steinkast fra Christiansborg i hjertet av København. Det som begynte som en politisk nettavis for nær 20 år siden dekker nå dansk politikk tett også gjennom podkaster og et månedlig magasin.

Over flere etasjer hos Altinget er det hektisk aktivitet, med flere titalls journalister i sving. Valgkampen er i gang for fullt, det eneste som mangler er selve datoen. Siste frist er 17. juni.

– Vi har gått fra krig til konsensus. Begynnelsen av 2000-tallet ble referert til i overskriftene som «verdikampen». Da spilte innvandringspolitikken en helt sentral rolle, sier Esben Schjørring.

Danske velgere ber politikere om å ta miljøspørsmålet på alvor. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Fra integrasjon til hjemsendelse

Esben Schjørring var i fjor aktuell med boken «Verdikjemperne - slaget om danskenes sjel». Han forklarer at danske politikere både på sentrum-høyre og sentrum-venstre vil forklare det som har skjedd som en erkjennelsesprosess.

Socialdemokratiet fremmer nå en stram innvandringspolitikk som et forsvar for velferdsstaten og klassisk sosialdemokratisk politikk.

– De vil selv si at de er blitt klokere. Det er det Mette Fredriksen sier, forklarer Esben Schjørring.

Mette Fredriksen er partileder for Arbeiderpartiets danske søsterparti Socialdemokratiet. I februar stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og regjeringen gjennom det såkalte «paradigmeskiftet» i innvandringspolitikken i Folketinget.

Danmarks fokus er nå endret fra integrasjon til hjemsendelse.

I Altingets redaksjonslokaler er det få som er i tvil om hvem som er Danmarks neste statsminister. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

– Det har gjort at vi nå får en stram innvandringspolitikk uansett hvem som blir statsminister. Det betyr at tema ikke lenger blir avgjørende, uansett hvor viktig det måtte være for mange velgere der ute, sier Esben Schjørring.

Det er nå derfor klassiske velferdsemner politikerne forsøker å tiltrekke seg velgere med. Socialdemokratiet har forsøkt å profilere seg med en omfattende pensjonsreform, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen har satset på gjenvalg med en helsereform.

Danske velgere er derimot opptatt av et helt annet tema i år. Det har tatt både politikere og analytikere på sengen.

Danske politikere kappes om å fremstå som garantisten for velferdssamfunnet. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Klar tale fra velgerne

– Selvfølgelig skal det være mest fokus på klima, det er ingen tvil om det, sier Thomas Folk.

Thomas Folk sitter på en kafe med utsikt til danskenes storting, Christiansborg. Han er glad for at politikerne har strammet inn på innvandringsfeltet, forteller han til NRK. Nå vil han at de skal ta klimaforandringene på alvor.

For de to venninnene Birgitte Krohn og Mathilde Heldt Rønnov som sitter like ved er også klima viktigst, men de synes lite om debattklimaet som har preget innvandringssamtalen siden flyktningkrisen i 2015.

– Jeg synes retorikken er hard og ubehagelig. Den er fremmedfiendtlig på en måte jeg ikke liker, sier Mathilde Heldt Rønnov.

Venninnene synes lite om regjeringens paradigmeskifte og hvordan man snakker om flyktninger og asylsøkere i Danmark. De tror derfor at ulikhet blir et viktig tema i år, både når det gjelder mennesker og miljø.

Mathilde Heldt Rønnov og Birgitte Krohn ser frem til valget. Klima er viktigst for dem, men de er opprørt over den fremmedfiendtlige tonen i dansk politikk. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Mangler et miljøparti

Esben Schjørring bekrefter at signalene NRK får fra velgere i København også viser seg på meningsmålingene.

– Det overraskende har vært at klima har gått fra å være i mellomposisjon på velgernes dagsorden til å være nummer én i den siste målingen vi har gjort her på Altinget, sier Esben Schjørring.

I mangel av et miljøparti i Danmark, kappes nå politikerne om å fremstå som de mest klimavennlige.

– Socialdemokratiet begynte helt plutselig å føre kampanje for at de var det grønne partiet i fjor, så fulgte Venstre opp og hevdet at de var det. Partiet Alternativet som braket inn i Folketinget ved forrige valg har stått som Danmarks grønneste parti, men vi har aldri hatt et desidert grønt parti, sier Esben Schjørring.

Politikerne kappes om velgernes tillit i håp om å få en plass i Folketinget på Christiansborg etter valget. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Vil ikke stemme Dansk Folkeparti i år

– Jeg stemte Dansk Folkeparti sist fordi de sier deres mening om flyktninger og innvandrere. Det har det ikke vært så mange andre som har gjort. Men nå er de i ferd med å bli for ekstreme, sier Anna Marie Madsen fra Ebeltoft.

Hun er en tur i København med ektemannen Aage. De teller ned til pensjonisttilværelsen, og pensjonsspørsmålet er derfor viktig for dem, men først kommer miljøet.

– Miljøet er viktigst, at politikerne tar hensyn til det, sier Aage Madsen.

Aage og Anna Marie Madsen stemte Dansk Folkeparti ved forrige valg, men synes lite om innvandringsklima nå. Anna Marie frykter regjeringens tiltak mot Danmarks «parallellsamfunn» vil gjøre flere hjemløse. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Anna Marie Madsen synes innvandringsdebatten er blitt for skarp.

– Dem vi føder på som ikke integreres bør ikke få være her, men de som arbeider og tjener penger bør få bli i Danmark.

Hun frykter at regjeringens «gettolister» og kamp mot «parallellsamfunn» vil føre til desto flere hjemløse, nå som en rekke beboere vil bli pålagt å flytte ut av de såkalte getto-områdene.

– Gettopakken synes jeg er forferdelig fordi til sist er det ikke noen boliger til dem som har lite penger. Det er jo ikke bare de rike som skal ha et godt sted å bo. Et sted må man jo bo, så hvor skal det være? spør Anna Marie Madsen.

Danmark har fått mye kritikk for det som internasjonalt omtales som en aggressiv anti-innvandringspolitikk. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Dansk Folkeparti i fritt fall

Dansk Folkeparti gjorde et brakvalg i 2015. Med kampen for en stram innvandringspolitikk som fanesak ble de det største partiet på borgerlig side. Partiet unnlot likevel å gå i regjering, men sikret at Lars Løkke Rasmussen ble statsminister.

Nå stuper Dansk Folkeparti på meningsmålingene.

– Jeg tror det er en konsekvens av at Socialdemokratiet har flyttet på seg, sier Esben Schjørring.

Lytt til podcasten Krig og fred: Deilig å være dansk i Danmark

Esben Schjørring var i fjor aktuell med boken «Verdikjemperne - slaget om danskenes sjel». Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Han tror ikke fallet skyldes at danske velgere er misfornøyde med Dansk Folkepartis innvandringsfokus, men at partiet selv sliter med å vinne velgernes tillit når det gjelder de klassiske velferdsemnene som helse, skole og pensjon.

– I det øyeblikket Socialdemokratiet flyttet seg kunne velgerne partiet hadde mistet til Dansk Folkeparti vende hjem igjen, forklarer Esben Schjørring.

Han er ikke i tvil om hvem vinner valget.

– Alle meningsmålinger viser nå til Mette Fredriksen som Danmarks neste statsminister.