Nå er maktbalansen i Europa endret

Velgerne som gikk til urnene ga EU tillit. De ga også unionen en demokratisk vitamininnsprøytning. Viktigst er likevel at de ga Europa en ny maktbalanse.

Sentrum-høyre og sentrum-venstre – altså de tradisjonelle høyrepartiene og arbeiderpartiene kan ikke lenger alene fordele makt og posisjoner seg i mellom.

Dette er beskjeden innbyggere ga til Brussel sent i går kveld og i natt:

1. Innbyggernes tillit er ikke uten forbehold.

2. EUs innbyggere forventer mer inn jobb, økonomisk vekst, trygghet og miljø.

3. Ytre høyre har etablert seg om et alternativ for de som ønsker et annet EU eller ikke noe EU i det hele tatt.

Forrykker maktbalansen

Ironien er at er fremgangen til ytre høyre som nå til en viss grad forrykker maktbalansen i EU-parlamentet og kan gi mer makt til de liberale og de grønne.

De Liberale og De Grønne går frem på egenhånd. De Grønne ble nest størst i Tyskland og gjorde sterke valg i Nederland, Frankrike og Irland. I fra Spania og Frankrike får De Liberale et løft og som bidrar til en vesentlig sterkere gruppe i EU-parlamentet.

Indirekte vinner de likevel innflytelse mye på grunn av ytre høyre tar velgere fra både andre høyrepartier og fra de som tradisjonelt ville stemt på et arbeiderparti.

Urix forklarer EU-valget Du trenger javascript for å se video.

Bitter andreplass i Frankrike

Det beste eksempelet er i president Macrons eget hjemland. Der klarte Marine Le Pen å gjenta suksessen fra 2014. Partiet hennes – som nå har blitt skiftet navn fra Nasjonal Front til Nasjonal Samling – ble størst i Frankrike også denne gang. Igjen et bevis på at oppslutning om at ytre høyre ikke er en forbigående protest.

Forskjellen denne gang var hun gjør det etter at Emmanuel Macron ved å stifte et nytt liberalt parti og deretter fremsto som EUs redningsmann.

NYTT PARTI: Frankrikes president Emmanuel Macron har bygget et nytt parti. Foto: Kamil Zihnioglu / AP

Det hjelper lite at seieren var knepen og at pro-EU-partiene samlet sett var størst i Frankrike.

President Macron startet sitt liberale parti En Marche og bygget partiet omkring en ambisjon om å skape et mer moderne og sterkere Frankrike i et sterkere Europa.

Å komme på andreplass bak et EU-kritisk parti svekker Macrons posisjon i EU.

Den nye maktbalansen

Nederlaget for Le Pen til tross, Macron og hans parti bidrar sterkt til å endre EU. Presidentens parti fantes ikke ved forrige EU-valg. Nå har de og deres allierte i Frankrike kraftig redusert de franske høyrekonservative og bidratt til nær eliminere sosialdemokratene.

En lignende trend så vi i Tyskland hvor de to regjeringspartnerne de konservative CDU og sosialdemokratene, SPD begge ble hardt straffet.

En Marche vil gå inn i gruppen av liberale partier og denne gruppen kan nå bli tredje størst i EU-parlamentet. Dette gir en ny maktbalanse.

Sammen med de grønne, sosialdemokratene og de konservative kan de nå bidra til en større pro-EU allianse.

Det vil gi utslag når makt og posisjoner skal fordeles. Det kan bety at gruppen av konservative partier selv om de er størst ikke kan ta for gitt at en av deres blir den neste presidenten for den mektige EU-kommisjonen, EUs utøvende makt.

Denne alliansen vil også flytte miljø-, klima- og sosialspørsmål høyere opp på EUs agenda. Det kan også bety at en moderne økonomi mer fokusert innovasjon og nye industri. Det kan bli mindre til landbruk og regionalutvikling.

Oppmuntrende oppslutning

Den høye valgoppslutningen er i seg selv en oppmuntring for EU. Rundt 50 prosent er lavt sammenlignet med nasjonale valg i Europa, men er det høyeste på 20 år.

EU vil måtte levere jobber, sosial trygget, fremtidshåp og sikkerhet i en videre forstand.

Dersom de ikke lykkes står ytre høyre klar. De vant ikke i hele EU, men de ble størst både i Italia og Frankrike.

Le Pen og Salvini har vist at ytre høyre ikke lenger kun er partier som samler proteststemmer.