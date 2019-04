– Jeg vil at dere skal få panikk, sa 16-åringen i sin tale til de folkevalgte i EU-parlamentet i Brussel tirsdag.

– Jeg vil at dere skal handle som om det er et hus som brenner, fortsatte hun, kort tid etter at brannvesenet i Paris kunne opplyse at brannen i Notre-dame var slukket.

Thunberg utdypet sin frustrasjon ved å si at «om et hus er i ferd med å falle sammen, ville man ikke holde tre brexit-krisemøter og ikke noe krisemøte med tanke på klima- og miljøkrisen».

Tenåringens tale ble møtt med stående applaus.

Greta Thunberg måtte kjempe mot tårene når hun beskrev konsekvensene av klimakrisen for verdens natur og dyreliv i EU-parlamentet tirsdag. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Har inspirert skoleelever verden over

Svenske Greta Thunberg innledet i august i fjor en skolestreik utenfor Riksdagen med krav om en effektiv klimapolitikk.

Hun har siden streiket hver fredag, og skolestreikene har spredt seg til hundrevis av byer internasjonalt.

15. mars streiket 1,6 millioner skoleelever over hele verden inspirert av Thunberg.

Indiske elever utenfor miljøverndepartementet i New Delhi fredag 12. april, da elever i over 80 land verden over deltok i demonstrasjoner mot myndighetenes manglende tiltak overfor klimaforandringer. Foto: Manish Swarup / AP

Fritt Ords Pris 2019

Fredag ble det klart at den svenske skoleeleven og Natur og Ungdom hedres med ytringsfrihetsprisen Fritt Ords Pris 2019.

Prisen er på 500.000 kroner, og prisutdelingen skjer i Operaen 8. mai.

Fritt Ord peker i sin begrunnelse på at klima- og miljødebatten er en usedvanlig tøff samfunnsdebatt å delta i, der aktivister møter motstand av mange slag.

– Miljøaktivistene møter hets, trakassering og latterliggjøring i sosiale medier og nettdebatter i tillegg til motstand fra både politikere og næringsinteresser, heter det i begrunnelsen for prisen.

Greta Thunberg i Berlin 29. mars i år sammen med tyske elever som demonstrerer. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Bruker prispenger til søksmål mot Norge

Greta Thunberg opplyste kort tid etter at tildelingen ble kjent, at hun vil bruke pengene på å forhindre oljeproduksjon i Arktis.

– Jeg vil donere min halvdel av de 500.000 kronene til finansieringen av det pågående søksmålet kampanjen People vs. Arctic oil har for å stanse oljeproduksjon i Arktis, skriver Thunberg.

Greenpeace og Natur og Ungdom tapte første rettsrunde mot den norske staten der de mener tillatelsene til å lete etter olje i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf.

I november skal saken prøves i Borgarting lagmannsrett.

Onsdag skal den svenske 16-åringen møte pave Frans. Også paven deler hennes klimaengasjement og har tidligere omtalt klimafornektere som dumme.