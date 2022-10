Boris Johnson trekker seg fra toryenes lederkamp

– Det er rett og slett ikke det riktige å gjøre, sier Johnson om videre deltagelse i kampen om å bli partileder og statsminister og fortsetter:

– Du kan ikke styre effektivt hvis du ikke har et samlet parti i parlamentet.

59 konservative parlamentsmedlemmer støttet offisielt Johnsons kandidatur. Kandidater trenger hundre parlamentsmedlemmer i ryggen for å fortsette i lederkampen. I uttalelsen sier Johnson at han hadde støtte fra 102 partifeller, og at han, dersom han ønsket det, kunne fortsatt valgkampen.

– Ikke riktig tidspunkt

– Jeg tror at jeg har et godt utgangspunkt til å gi De konservative en valgseier i 2024, og det er en god sjanse for at jeg ville vunnet en uravstemning, sier han.

Men ettersom han ikke har klart å komme til enighet med de andre kandidatene Rishi Sunak og Penny Mordaunt, og ikke fått bred støtte i partiet, velger han å trekke seg. For denne gang.

– Derfor er det best at jeg trekker meg og støtter den som blir ny leder. Jeg tror jeg har mye å tilby, men jeg er redd at dette rett og slett ikke er det riktige tidspunktet, avslutter Johnson.

STORFAVORITT: Rishi Sunak er nå regnet som den soleklare favoritten til å bli britenes neste statsminister. Foto: Alberto Pezzali / AP

Sunak soleklar favoritt - tar ikke jobben for gitt

Dermed virker det som veien er klar for Rishi Sunak til å overta som både partileder og statsminister.

Reglene for valget er slik at kandidatene må ha støtte fra over 100 parlamentsmedlemmer for å gå videre i prosessen. Dersom kun én av kandidatene har dette, går ikke valget til uravstemning blant medlemmene i Tory-partiet.

Så langt har den tredje og siste kandidaten Penny Mordaunt kun støtte fra 26 kolleger i parlamentet. Sunak har 146.

Ifølge BBCs opptelling har 228 av 357 gått ut med sin støtte til en kandidat.

Men ifølge den britiske kringkasteren tar ikke Sunak jobben for gitt.

En nær medarbeider av Sunak sier han mandag skal fortsette å snakke med kolleger i partiet fram til fristen for å nominere kandidater går ut klokka 14, med mål om å «samle partiet og bringe landet fremover».

Rishi Sunak har bakgrunn som finansminister i Boris Johnsons regjering. Han fikk ministerposten i 2020 etter å ha vært statssekretær i finansdepartementet i et år.

I sommar kjempet han i flere uker mot Liz Truss om ledervervet i partiet. Han var en av dem som advarte mot den økonomiske politikken hennes.

Haster: Penny Mordaunt må skaffe de minimum 100 stemmene hun trenger innen klokken 14 i morgen for å fortsatt være med i lederkampen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Mener partiet ville holde Johnson vekk

Da Liz Truss måtte trekke seg som partileder og statsminister etter flere marerittaktige uker i britisk politikk, begynte kampen om hvem som skal etterfølge henne.

Den mektige 1922-komiteen i partiet, som lager reglene for slike valg, bestemte at man må ha støtte fra over 100 parlamentsmedlemmer for å gå videre i valgkampen. Målet var å holde Boris Johnson unna, mener flere britiske kommentatorer.

I så fall fungerte det dårlig. Han kastet seg på flyet hjem fra ferie i Karibia og rett på telefonen for å samle støtte. Da hadde allerede tilhengerne hans begynt en kampanje på sosiale medier for å få ham tilbake.

En fersk meningsmåling viser at Tory-partiet har den laveste oppslutningen i britisk historie. De laget også en oversikt over ordene folk kom med da de ble bedt om å beskrive den konservative regjeringen. På topp var «kaos», «inkompetent» og «ubrukelig».