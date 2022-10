– Jeg syns Boris Jonson bør returnere som statsminister. Han gjorde det ikke så verst, sier Jaz Syan om mannen som forlot posten for bare seks og en halv uke siden.

NRK tar tempen på nok en statsministerkamp blant briter i London, og møter flere som ønsker den omstridte tidligere statsministeren tilbake.

– Det hadde ikke gjort noe om Boris gjør comeback!

Men når vi spør Louise Raslan om hvorfor hun mener det, blir hun usikker. Etter en tenkepause kommer hun frem til hvorfor hun liker Johnson:

– Han er en artig fyr.

Tilbake fra ferie i formiddag

I formiddag landet flyet med Boris Johnson på Gatwick flyplass utenfor London. Han har vært på ferie i Karibia med kone og barn, noe han får kritikk for. Han er folkevalgt politiker, og skulle ha møtt i parlamentet de siste ukene.

Men nå er han tilbake, og det er ventet at han vil annonsere at han stiller som lederkandidat i Det konservative partiet nok en gang. Han har allerede støtte fra rundt 50 partifeller i Underhuset - kravet er minst 100.

I sommer ble han presset til å gå av som statsminister på grunn av lovbrudd og løgner. Men professor Tony Travers ved London School of Economics er ikke overrasket over at han ønsker å få jobben tilbake, etter at han tok farvel med ordene «hasta la vista, baby» - «inntil vi sees igjen».

Men han er overrasket over hvor raskt det ser ut til å skje.

Professor Tony Travers ved London School of Economics er ikke overrasket over at Johnson ønsker seg tilbake til Downing Street nr. 10. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Ingen ventet at han ville forsøke seg på et comeback så snart, men så var det ingen som kunne forutse at Liz Truss skulle bli britenes kortest sittende statsminister, sier han til NRK.

Partiets redningsmann

– Jeg ble fysisk syk da jeg hørte at Boris Johnson kanskje skal komme tilbake som statsminister, sier Cameron Pierson. Vi møter ham og kompisen David Simkin på tur med hundene sine. De er flaue over å være britiske.

Cameron Pierson og David Simkin er flaue over å være briter. De ønsker ikke Johnson tilbake som statsminister, men tror han kan redde Det konservative partiet hvis han blir partileder igjen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Det er skandaløst om han kommer tilbake i jobben, at folk allerede kan ha glemt hva han gjorde, det er uhørt, sier Simkin opprørt.

Likevel tror de at han kan bli statsminister igjen og at han kan klare å beholde den frem til neste valg. Det skal etter planen holdes om to år.

– Jeg tror han kan redde Det konservative partiet fra undergang, for han er populær, slår Pierson fast.

Større politisk krise enn andre verdenskrig

Politikkprofessor Tony Travers karakteriserer den politiske krisen i Storbritannia som «dyp», og sier til NRK at den er verre enn andre verdenskrig.

NRK møter politikkprofessor Tony Travers utenfor London School of Economics i London. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Selv andre verdenskrig var ikke en så dyp politisk krise som denne. Regjeringssystemet fungerte ganske godt da.

Han mener det britene nå er vitner til også er verre enn Suez-krisen på 1950-tallet.

– Vi har en politisk krise som har ført til en økonomisk krise som igjen påvirker politikken. Storbritannias rykte internasjonalt som et stabilt demokrati ser definitivt mindre overbevisende ut enn for tre eller fire år siden, sier han.