Rishi Sunak har bakgrunn som finansminister i Boris Johnson si regjering. Han fekk ministerposten i 2020 etter å ha vore statssekretær i finansdepartementet i eitt år.

I sommar kjempa han i fleire veker mot Liz Truss om leiarvervet i partiet. Han var ein av dei som åtvara mot den økonomiske politikken hennar.

72 av dei 357 parlamentsmedlemmene i Det konservative partiet har til no stemt på Sunak. 41 vil ha Boris Johnson, ifølgje BBC.

Boris Johnson under pressekonferansen 6. september, då han trekte seg som statsminister og leiar i Det konservative partiet. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Tung støtte til Boris

Det har vore ei rekkje spekulasjonar om at Johnson, som vart pressa til å gå av som statsminister for vel seks veker sidan, kan prøve seg på nytt.

Næringsminister Jacob Rees-Mogg har gått ut på Twitter og sagt at han støttar Johnson.

Skjermdump av Jacob Rees-Mogg si Twitter-melding. Foto: Skjermdump fra 21.10.2022

Også forsvarsminister Ben Wallace har den tidlegare statsministeren som favoritt. Dermed har Johnson støtte frå minst to medlemmer av den avtroppande regjeringa.

Wallace er tidlegare blitt omtalt som ein aktuell kandidat til leiarvervet.

Forsvarsminister Ben Wallace støttar Boris Johnson, og er dermed ikkje kandidat sjølv. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Penny Mordaunt på tredjeplass

Penny Mordaunt ligg også godt an som mogeleg arvtakar. 17 representantar stiller seg bak henne i leiarkampen. Fredag ettermiddag stadfesta ho at ho stiller som kandidat. Ingen av dei andre har offisielt kunngjort at dei stiller.

Mordaunt var den første kvinna i vervet som britisk forsvarsminister, men måtte gå kort tid etter at Johnson blei statsminister i 2019.

Ho kjempa også om leiarvervet i sommar, og kom på topp tre. Nyleg fekk ho stor merksemd då ho stilte i Underhuset i staden for Truss for å svare på spørsmål om det økonomiske kaoset i landet.

Ei kjelde seier til Sky News at Mordaunt er den kandidaten som kan sameine partiet og slå det britiske arbeidarpartiet, Labour.

Penny Mordaunt under valkampen i sommar. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Kan bli rask avklaring

Etter at Liz Truss trekte seg som statsminister torsdag, blei det klart at ein arvtakar kan vere på plass allereie måndag.

Fristen for å nominere kandidatar er måndag klokka 15 norsk tid. Resultatet vil bli kunngjort klokka 19. Kvar kandidat må ha støtte frå minst 100 representantar i Parlamentet, ifølgje 1922-komitéen, som har ansvar for valet.

Dersom berre ein av dei får så mange stemmer innan måndag, så blir det vedkommande som blir ny statsminister og partileiar. Dersom det er to eller tre kandidatar, så varer konkurransen fram til fredag. Partimedlemmene skal då stemme via nettet.

Labour-leiar Keir Starmer på sin faste plass i Parlamentet. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Vil ikkje at Truss skal få etterlønn

Leiaren for Labor, Keir Starmer seier at Liz Truss ikkje bør få dei 115.000 punda ho etter lova har krav på.

Tidlegare statsministrar får ei etterlønn på 115.000 pund i året for resten av livet. Det svarar til 1,4 millionar norske kroner.

– Ho har ikkje opparbeidd seg retten til dette etter 44 dagar, seier Starmer til Sky News.

Han krev også at det blir gjennomført eit parlamentsval no. Han seier at dei konservative ikkje kan rydde opp i kaoset ved å rokere på folka på toppen igjen.

– Det konservative partiet har vist at det ikkje lenger har mandat til å styre, seier han til Sky News.

Statsminister Liz Truss annonserer sin eigen avgang utanfor nr. 10 Downing Street i London. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Liz Truss annonserer sin eigen avgang utanfor nr. 10 Downing Street i London.

Støtta har falle

Nye målingar viser at støtta til Det konservative partiet i Storbritannia har falle til 14 prosent.

Professor i politikk ved universitet i Kent, Matthew Goodwin seier at resultata frå målingane viser at toryane har historisk låg støtte ute i folket.

– Det næraste var 17 prosent under brexit-kollapsen våren 2019. Partiet held no berre på 29 prosent av dei som stemde på Boris Johnson i 2019 og 19 prosent av brexit-stemmene, seier han.

Ifølgje målinga frå PeoplePolling på vegner av GB News, ville 53 prosent av britane stemt på Labour dersom det var val no, skriv Sky News.

Totalt 1.237 personar deltok i undersøkinga, og vart gjennomført same dag som Trus melde avgangen sin.