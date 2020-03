Trump: – Ikke slikk de skitne fingrene dine

– Kveldens største taper, skriver Donald Trump på Twitter.

Han sikter til Michael Bloomberg som så langt kun har vunnet i Amerikansk Samoa. Det ser ut til at han der får fire delegater.

Trump mener Michael Bloomberg er den største taperen så langt. Trump hevder Bloomberg har kastet bort 700 millioner dollar uten å ha oppnådd resultater.

Det eneste Bloomberg sitter igjen med, ifølge Trump, er kallenavnet Mini Mike «og et totalt ødelagt rykte».

Trump avslutter Twitter-meldingen med: «Godt jobbet, Mike».

Donald Trump har også lagt ut et videoklipp av Michael Bloomberg på Twitter som viser milliardæren under en pause i valgkampen et sted i Virginia. Klippet er udatert, men det viser Bloomberg som slikker seg på fingrene etter at han har tatt på et pizzastykke.

Bloomberg legger deretter pizzastykket tilbake i esken. Det har fått Trump til å reagere.

– Mini Mike. Ikke slikk de skitne fingrene dine. Det er uhygienisk og farlig, både for andre og deg selv.

Ber Warren drikke øl

Også Elisabeth Warren får gjennomgå på Twitter av den amerikanske presidenten. Det var på forhånd ventet at Elizabeth Warren skulle til å ta seieren i sin egen hjemstat Massachusetts.

Ifølge amerikanske medier ser det ut til at det er Joe Biden som går av med seieren i Warrens hjemstat. Elizabeth Warren ser ut til å havne på en skuffende tredjeplass.

«Nå kan hun ta en kald øl med mannen sin», skriver Donald Trump på Twitter.

Demokratene har hatt mye oppmerksomhet rettet mot sine nominasjonsvalg, men Republikanerne har også hatt sin supertirsdag. President Donald Trump vant i samtlige delstater.

Resultatet er ikke overraskende ettersom Trump i praksis stilte til valg uten reell motstand.