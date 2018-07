Innblanding fra hæren, sensur av mediene og terrorangrep skaper spenning før valgdagen 25. juli. Av flere partier er det i realiteten tre som kjemper om å få den neste statsministeren. For mange er det et personvalg.

PTI – Pakistans Bevegelse for rettferdighet

Leder: Imran Khan (65 år)

Partiet PTI (Pakistans Bevegelse for Rettferdighet) ligger an til å gjøre det godt. Kapteinen for Pakistans Nasjonale Cricket-lag, Imran Khan, dannet PTI i 1996. Den tidligere idrettsmannen er en populær statsministerkandidat blant unge velgere.

PTI vil bekjempe korrupsjon, jobber for et bedre sosialt sikkerhetsnett og lover å hjelpe de fattige. Partiet vil styrke rettssystemet. I partiprogrammet er målet «fellesskap, solidaritet, sosial rettferdighet og vekst». Khan har imidlertid aldri sittet i posisjon tidligere og kritiseres for å mangle politisk erfaring. Khan har kjempet for å nå toppen i flere år. Er det hans tur nå?

PML (N) Pakistans Muslimske Liga

Leder: Shehbaz Sharif (66 år)

Partiet PML (N) ledes av Sharif-familien. Nawaz Sharif har ledet partiet og vært statsminister i tre omganger. 6. juli ble han og datteren Maryam dømt til ti og sju år i fengsel, for korrupsjon etter avsløringer i kjølvannet av Panama papirene.

Nå er det lillebror Shehbaz Sharif som er statsministerkandidat, mens storebror sitter bak lås og slå.

FORSVARER FAMILIEN: Siden tidligere statsminister og leder for PML (N) Nawaz Sharif er satt i fengsel dømt for korrupsjon, er det lillebror Shehbaz Sharif som stiller til valg. Foreløpig ser det ikke ut til at velgerne straffer partiet for korrupsjonsskandalen. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

I FENGSEL: Tidligere statsminister Nawaz Sharif og datteren Maryam på første klasse i fly på vei til Lahore og så til fengsel. Foto: HO / AFP

Shehbaz Sharif er forretningsmann, men har også lang erfaring som politiker. I flere år har han vært førsteminister i familiens bastion Punjab, den mest folkerike regionen i Pakistan.

PML (N) støtter frie markedskrefter og mener at kapitalisme og privatisering er den beste veien til vekst og velferd. Partiet har vært negativt innstilt til fagforeninger. Selv om Nawaz Sharif ble tvunget til å gå av og er dømt for korrupsjon, greier partiet seg bra så langt.

PPP–Pakistan People Party

Leder: Bilawal Bhutto (29 år)

Bilawal Bhutto var bare 19 år da moren, tidligere statsminister Benazir Bhutto, ble drept i et attentat da hun drev valgkamp. 11 år senere er han selv statsministerkandidat.

Partiet har alltid vært ledet av Bhutto-familien, som sammenlignes med Kennedy-familien fordi Bhutto’ene også har vært rammet av flere politiske drap.

Selv om Bhutto-familien er velstående har PPP alltid talt de fattiges sak.

ARVTAGER: Bilawal Bhuttos mor, Benazir Bhutto ble drept mens hun drev valgkamp. Nå er han selv på valgturne for PPP. Foto: ARIF ALI / AFP

Partiet er et progressivt venstreparti med bånd til sosialist internasjonalen. PPP er for offentlig eierskap, likhet og sterkt forsvar.

Mens andre politikere har åpnet for samtaler med Taliban, mener Bilawal Bhutto at de må bekjempes militært. Partiet har sin base i Sindh-regionen.

Bilawal Bhutto ligger langt etter Khan og Sharif på meningsmålingene. Men Bhutto, som ennå ikke er 30 år, har ikke dårlig tid.

Han kan få en lang fremtid i pakistansk politikk om han vil.

Fakta om valget i Pakistan Ekspandér faktaboks 106 millioner av Pakistans 207 millioner innbyggere er over 18 år og kan stemme.

Nasjonalforsamlingen har 342 seter.

Av dem skal 60 fylles av kvinner og 10 er forbeholdt minoriteter.

Ett av partiene må få mer enn 137 plasser for å danne regjering.

Pakistan har 4 provinser: Punjab, Sindh, Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa

Utfordringer

Pakistans neste statsminister har nok av saker å ta tak i. Voldelige islamister er på fremmarsj, noe flere dødelige angrep under valgkampen viser.

Myndighetenes brutale fremferd mot pressen og blasfemiloven har ført til at Pakistan er blitt et farlig land for journalister. Det så vi da TV2s journalist Kadafi Zaman ble arrestert under en PML (N) samling nylig.

Flyktninger, narkotikasmugling, menneskehandel, analfabetisme, høye fødselstall, strøm -og vannmangel og problemer med skolesystemet er andre utfordringer.

Militærets rolle

Helt siden staten Pakistan ble opprettet i 1947 har militære påvirket og blandet seg inn i landets politikk. Tre ganger har hæren tatt makten ved kupp, i 1958, 1977 og 1999. Hæren trekker i trådene og mange mener de militære støtter Imran Khan i dette valget. Selv sier Khan til New York Times at han ikke ser hæren som noen fiende.

MILITÆRKUPP: General Pervez Musharraf tok makten i et militærkupp i 1999 og utnevnte seg selv til president i 2001. Militære har blandet seg inn i Pakistansk politikk i alle år. Foto: AMAN SHARMA / Ap

Pakistans valgmyndigheter har gitt hæren utvidete fullmakter til overvåke valglokalene. 370 000 soldater er utkommandert på valgdagen 25 juli, tre ganger så mange som under valget i 2013.

Førstegangsvelgere

Av 106 millioner velgere er 46 millioner under 35 år. Mange av dem får og deler informasjon usensurert på sosiale medier. Den unge generasjonen er lei korrupte politikere som ikke tar velgerne på alvor.

Meningsmålinger tyder på at et flertall unge vil stemme frem Imran Khan for å få forandring.

På meningsmålingene ligger Khans parti og Sharifs parti jevnt, begge vipper rundt 30 prosent. Bilawal Bhuttos PPP får rundt 16 prosent.

29-åringen blir neppe Pakistans statsminister nå, men PPP kan likevel få makt ved å havne i vippeposisjon.