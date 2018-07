Over 120 drept i angrep mot valgmøte i Pakistan

Minst 150 andre ble såret i bombeangrepet, som skjer under to uker før pakistanere går til urnene over hele landet, og få timer etter at et annet politisk arrangement ble angrepet nordvest i landet.

Blodbadet fant sted i byen Mastung ikke langt fra Quetta, hovedstaden i provinsen Balutsjistan.

Tallet på drepte har steget kraftig gjennom dagen, og helseminister Faiz Kakar opplyste fredag kveld at minst 85 mennesker er drept og over 100 såret. Få timer senere hadde tallet på drepte steget til 128, opplyser provinsminister Agha Umar Bungalzai.

Terrorangrepet er dermed det blodigste i Pakistan siden 2014.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok på seg skylden for selvmordsangrepet via en melding på det jihadistenes propagandaorgan Amaq.

Politikere drept

Politikeren Siraj Raisani fra det nystiftede Balutsjistan Awami-partiet (BAP) ble drept i bombeangrepet, ifølge provinsminister Agha Umar Bungalzai. Raisani var kandidat til valget på nytt provinsråd.

Fredagens angrep var det andre mot et politisk møte i Pakistan denne dagen. Tidligere i uka ble dessuten 22 mennesker drept, deriblant en politiker, i et bombeangrep mot et valgkamparrangement i Peshawar.

Det skal holdes både provins- og nasjonalvalg i Pakistan 25. juli, og tiden før valget har vært preget av politisk uro og en rekke voldelige angrep.

Ber om beskyttelse

Bombeangrepet i Mastung fredag skjedde bare timer etter at fire mennesker ble drept i et bombeangrep i byen Bannu nordvest i Pakistan, nær grensa til Afghanistan. Det angrepet var rettet mot valgkamparrangementet til en politiker fra et islamistparti. Politikerne overlevde, men rundt 20 mennesker ble såret, ifølge lokalt politi.

Aktivister har bedt myndighetene i Pakistan trappe opp beskyttelsen av kandidater i valgkampinnspurten.

– Myndighetene har en plikt til å beskytte alle pakistaneres rettigheter i valgperioden – deres fysiske sikkerhet og deres mulighet til fritt å uttrykke sine politiske syn, uavhengig av hvilket parti de tilhører, sier visedirektør Omar Waraich i Amnesty Internationals Sør-Asia-avdeling.

Pakistan har tidligere også vært rammet av brutale terrorangrep mot blant annet religiøse samlinger og skoler.