Blasfemidømt kristen kvinne slipper dødsstraff i Pakistan

Bibi ble anklaget av naboer for å ha kommet med blasfemiske uttalelser og ble i 2010 dømt til døden ved henging av pakistanske myndigheter.

Siden da har hun sittet åtte år i isolasjon i påvente av dødsstraffen.

Slipper straff

I dag omgjorde pakistansk høyesterett dommen mot firebarnsmoren.

– Anken er tatt til følge. Hun har blitt frikjent, dommen fra høyesterett og rettssaken er reversert. Dommen mot henne er satt til side, sier justitiarius Saqib Nisar i rettsavgjørelsen.

Kritikere hevder landets strenge blasfemilover ofte misbrukes for å hevne seg i personlige konflikter og at dommene ofte er basert på tynt bevisgrunnlag.

Pakistansk lov definerer heller ikke hva som regnes som blasfemi og bevisene kan ikke bli lagt fram for retten i frykt for at man kan bryte lovene på nytt.

Venter protester

Avgjørelsen er ventet å møte stor motstand, særlig fra islamister som har krevd at Bibi skulle henrettes. De har allerede varslet demonstrasjoner over hele Pakistan om det ble snakk om frikjennelse i saken.

I 2011 ble en guvernør og en lokal minoritetsminister drept for å ha støtte Bibi offentlig.

Ifølge BBC er sikkerheten skjerpet i hovedstaden Islamabad i dag i frykt for voldelige opptøyer.

KREVER DØDSSTRAFF: Det ultraislamistiske partiet TLP krever at Asia Bibi må henrettes og har varslet bråk dersom hun settes fri. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Det ultraislamistiske partiet Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) som har strenge blasfemilover som en av sine fanesaker, advarte tidligere denne måneden mot å vise nåde mot den kristne kvinnen.

– Hvis det gjøres noe forsøk på å overlevere henne til et annet land, vil det får forferdelige konsekvenser, advarte TLP i en uttalelse før dagens rettsavgjørelse.

Støtte fra paven

Dødsdommen mot Bibi har fått oppmerksomhet også utenfor Pakistan.

I februar i år var hennes ektemann og ene datter i audiens hos pave Frans i Vatikanet. I bakkant av besøket ble Colosseum i Roma badet i rødt lys en kveld i solidaritet med forfulgte kristne generelt og Asia Bibi spesielt.