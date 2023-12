Hunter Biden, sønnen til USAs president Joe Biden, er nå tiltalt på ni punkter for skatteunndragelser. Tre av lovbruddene i straffesaken mot ham ses på som grove, mens de seks andre ikke er like alvorlige.

Hunter Biden skal ha unndratt minst 1,4 millioner dollar i føderal inntektsskatt i perioden 2016–19. Summen tilsvarer over 15 millioner norske kroner med dagens kurs.

Narkotika og eskortetjenester

I rettsdokumentene står det at Biden i stedet for å ha betalt skatt skal ha brukt store summer på overdådig livsstil.

I den 56-sider lange tiltalen påstår aktorer at han brukte pengene på «narkotika, eskortetjenester og kjærester, luksushoteller og leide eiendommer, eksotiske biler, klær og andre personlige ting, kort sagt; alt annet enn på skatt».

Hunter Biden sammen med sin far Joe Biden. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

De skriver videre at presidentens sønn i perioden 2016–2020 hadde 7 millioner dollar i samlet bruttoinntekt (76 millioner norske kroner med dagens kurs), men «med vilje unnlot å betale skatt for 2016, 2017, 2018 og 2019 i tide. Til tross for at han hadde tilgang til midler til å betale alt eller deler av skatten.»

Hunter Bidens advokat Abbe Lowell svarte på de nye anklagene ved å uttale at «hvis Hunter sitt etternavn hadde vært noe annet enn Biden, ville tiltalene i Delaware og nå i California ikke kommet.»

Risikerer 17 år i fengsel

Hunter Biden er i tillegg til skattesaken tiltalt for brudd på våpenloven i delstaten Delaware. Den Yale-utdannede juristen risikerer opp mot 17 år i fengsel hvis han blir dømt.

Han har allerede erklært seg ikke skyldig i våpensaken.

Demonstranter møtte opp da Hunter Biden tidligere i høst måtte møte i retten i Delaware, tiltalt for brudd på våpenloven. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Det hvite hus kommenterte ikke saken da nyheten om ni tiltalepunkter på skatteunndragelse kom torsdag kveld.

Har betalt

Hunter Biden betalte til slutt all sin utestående skatt og bøter i 2020, med hjelp fra et lån fra sin personlige advokat.

En tabell i tiltalen spesifiserer hva Hunter Biden brukte pengene sine på. Mellom 2016 og 2019 betalte han over 188.000 dollar (rundt 2 millioner kroner) på «voksen-underholdning» og over 683.000 dollar (7,4 millioner kroner) på «betaling - ulike kvinner».

Tiltalen nevner at han hadde en betydelig inntekt, inkludert fra et selskap han startet sammen med et kinesisk forretnings-konglomerat, det ukrainske energiselskapet Burisma og en ikke-navngitt rumensk forretningsperson.

Parallelt med at inntekten økte, økte hans utgifter til den ekstravagante livsstilen, står det i tiltalen.