– Jeg er stolt over å ha sikret med den brede støtten som trengs for å bli partiet vårt sin nominerte presidentkandidat, sa Harris i en uttalelse tidlig tirsdag morgen norsk tid, meldte Reuters.

– Jeg ser frem til å formelt akseptere nominasjonen, føyde hun til.

En uoffisiell opptelling gjort av nyhetsbyrået AP viser at Kamala Harris har sikret seg støtte fra flere enn 2500 delegater. For å vinne nominasjonskampen må hun få 1975. Ingen delegater sa at de ville stemme på noen andre enn Harris.

Nominasjonen skal skje på Demokratenes landsmøte i august. Innen da skal partiet ha landet på en president­kandidat og vise­president­kandidat, opplyser lederen for Det demokratiske partis nasjonale komité, Jaime Harrison.

Kamala Harris kysser ektemannen Doug Emhoff på kampanjens hovedkvarter i Wilmington i Delaware mandag. Foto: Erin Schaff / AP

Biden vil hjelpe

Natt til tirsdag møtte Harris for første gang med demokratenes valgkampanjestab på hovedkvarteret i Wilmington i delstaten Delaware. USAs president Joe Biden, som i forrige uke ble syk med korona, deltok på møtet via telefon.

– Ta godt imot henne, hun er den beste, sa Biden.

Det var presidentens første uttalelse etter at han trakk sitt kandidatur som presidentkandidat søndag. Han pekte så på Kamala Harris som sin arvtaker.

USAs visepresident Kamala Harris på vei inn til et møte med valgkampstaben i Wilmington i delstaten Delaware. Foto: AP

Han la til at han vil hjelpe henne på alle mulige måter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Joe Biden returnere til Det hvite hus tirsdag.

– Navnet på stemmeseddelen er ny, men ambisjonen vår er ikke forandret. Jeg går ingen steder, jeg kommer til å hjelpe til så vi når målet vårt, sa Biden.

– En ære

På møtet ble Harris ble introdusert av ektemannen Dough Emhoff fra talerstolen.

– Jeg skal støtte min kone som stiller som presidentkandidat i USA. La meg gjøre det klart, vi skal vinne dette valget, sa Emhoff.

Kamala Harris skrøt av Joe Biden da hun kom på talerstolen.

– Det har vært min største ære å være Bidens visepresident. Jeg elsker Joe Biden, det gjør vi alle, sa hun.

Harris skrøt av Joe Biden da hun talte mandag. Her var de to sammen i Det hvite hus i mai. Foto: Evan Vucci / AP

Hun velger å beholde Jen O'Malley Dillon og Julie Chavez Rodriguez som ledere for valgkampanjen. De jobbet for Joe Biden frem til han trakk sitt kandidatur.

– Dette teamet er grunnen til å vi kommer til å vinne presidentvalget i november. Det vet jeg, sa Harris.

Hun fremhevet at de tror på frihet og muligheter. Ikke bare for noen, men for alle.

– vil vinne mot Donald Trump

Det er nå 106 dager igjen til presidentvalget i november. Harris spår et tøft løp, men spår seier.

– Min intensjon er å gjøre meg fortjent til denne nominasjonen og vinne mot Donald Trump i november, sa hun.

USAs visepresident talte under et valgkampstaben i Wilmington Du trenger javascript for å se video. USAs visepresident talte under et valgkampstaben i Wilmington

Som tidligere aktor har hun konfrontert «gjerningsmenn» før, sa Harris, med henvisning til rettsprosessene mot Trump. Hun sa at USA har et valg mellom hennes fremtidsrettede plan, eller Donald Trump som hun mener vil «bakover».

– I den jobben fikk jeg erfaring med å håndtere alle typer kriminelle. Gjerningsmenn som misbrukte kvinner seksuelt, selskaper som svindlet kunder, svindlere som brøt reglene for egen vinnings skyld, sa hun

Før hun la til:

– Stol på meg, jeg kjenner typer som Donald Trump.

Les også Frå folkefavoritt til utskjelt og upopulær – kven er Kamala Harris?

Hun mener Trump ønsker å ta USA tilbake til en tid da mange ikke hadde full frihet og rettigheter.

– Men vi tror på en lysere fremtid som har plass til alle amerikanere, sa hun.

Kampen for abort

Harris har tidligere fått kritikk for å være vinglete og ikke ha en klar politisk visjon, eller et klart politisk program.

Kampen for retten til abort blir en prioritert sak, varslet Harris da hun talte i Wilmington mandag.

– Om Kongressen vedtar en lov som gir tilbake reproduktive rettigheter, vil jeg som president undertegne den, sier hun.

Hun lovet også å styrke den amerikanske middelklassen. Hun trakk også frem våpenkontroll.

Hun innrømmet også at døgnet siden Joe Biden trakk seg som presidentkandidat, hadde vært en berg-og-dalbane.

