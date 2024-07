– Min visjon for Amerika er at ingenting skal komme i veien for demokratiet. Jeg har derfor bestemt meg for at det beste er å gi stafettpinnen videre til en ny generasjon, sa Biden.

Tre dager har gått siden Joe Biden (81) annonserte at han trekker seg som demokratenes presidentkandidat.

I natt, rundt klokken 02:00 norsk tid, talte han til folket for første gang etter den historiske avgjørelsen.

– Det er tid for å slippe til nye og yngre stemmer. Den tiden er nå, sa han.

Bidens visepresident Kamala Harris har fått nok delegater til å bli demokratenes presidentkandidat.

De neste seks månedene vil Biden fokusere på sin rolle som landets president.

– Jeg vil fortsette å forsvare våre rettigheter, fra retten til å stemme og retten til å velge, sa Biden.

Han lovte også å fortsette å kjempe for støtte til Ukraina og å få stanset krigen i Gaza.

Han mener velgerne nå må velge mellom håp eller hat, fremtid eller fortid.

Biden sier at USA er mektigere enn «enhver diktator eller tyrann».

Talen ble sendt fra det ovale kontor, gav et innblikk i bakgrunnen for at han trakk seg.

– Jeg vil tale til nasjonen fra Det ovale kontor om fremtiden, og hvordan jeg skal fullføre mitt embete for det amerikanske folket, skrev Biden i en uttalelse på X.

Biden har omtrent et halvt år igjen i Det hvite hus, før Donald Trump eller Kamala Harris, flytter inn.

Ett minutts varsel

Få visste at Biden kom til å trekke kandidaturet sitt. Flere nære støttespillere og partikolleger fikk vite om det kun ett minutt før han postet en uttalelse på sin X-konto.

Selv om det var signaler som tilsa at Biden kom til å trekke seg, kom beskjeden overraskende på mange.

Senest lørdag morgen sa Biden til nær støttespillere at det fortsatt var «full fart fremover» for kampanjen, skriver Politico.

I saken under kan du lese om hva som skjedde i kulissene dagene og timene før Biden trakk seg:

Kamala tar over

På historiske to korte døgn har Kamala Harris fått støtte fra nok delegater til å bli demokratenes nye presidentkandidat.

Meningsmålinger har vist både at Trump er mer populær enn Harris, og at Harris er mer populær enn Trump.

Under et valgkampmøte i Wisconsin tirsdag kveld, var Harris tydelig da hun omtalte sin konkurrent:

Kamala Harris talte på et valgkampmøte i Wisconsin tirsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Kamala Harris talte på et valgkampmøte i Wisconsin tirsdag kveld.

– Vi har mye å gjøre. Men vi er ikke redd for hardt arbeid. Vi skal vinne dette valget, sa hun fra talerstolen.

Talen var hennes første etter at Biden pekte på Harris som sin arvtaker.