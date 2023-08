Spesialetterforsker skal granske Hunter Biden

Weiss har vært statsadvokat i saken mot Hunter Biden. Garland sier utnevnelsen skjer fordi han ble orientert om at etterforskeren trengte utvidede fullmakter for å komme videre i saken.

Garland sier også at Weiss vil være autorisert til å etterforske alle beslektede saker, og at han også kan ta ut siktelser hvor enn det måtte være nødvendig.

Utnevnelsen skjer samtidig som republikanere i Kongressen har truet med riksrett mot Joe Biden i kjølvannet av ubekreftede påstander om at han har tjent penger på sønnens forretningsvirksomhet, skriver NTB.

«Galskap og konspirasjonsteorier,» har vært responsen fra Det hvite hus, som har understreket at Joe Biden ikke har hatt noe å gjøre med sønnens økonomiske avtaler, ifølge Reuters.

Weiss ble utnevnt som statsadvokat i Delaware av tidligere president Donald Trump, og har fortsatt etter at Joe Biden tok over. Utnevnelsen til spesialetterforsker gir ham utvidede fullmakter.

Ifølge USAs justisdepartement skal det utarbeides en offentlig rapport i saken.

Presidentsønnen har tidligere erklært seg ikke skyldig i to tilfeller av skatteunndragelse. Han er også tiltalt for å ha kjøpt et våpen i 2018, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

I slutten av juli gikk han tilbake på en tilståelsesavtale han hadde inngått med påtalemyndigheten, etter at en dommer sa at hun ikke kunne godkjenne den slik den var da.

Det sjuende barnebarnet

Det er ikke bare forretningsvirksomheten til Hunter Biden som har ført til presidentkritikk.

– Jeg har seks barnebarn, og jeg digger dem. Jeg snakker faktisk med dem hver eneste dag, sa Biden ifølge Det hvite hus, da han møtte en gruppe barn i april.



Dette fikk flere kritikere til å reagere.

– Hvorfor nevner han ikke det sjuende?

I flere år har presidentsønnen Hunter vært i en konflikt med Lunden Roberts, som han fikk et barn med i 2019. Først etter en DNA-prøve erkjente han at Navy var datteren deres, og han gikk med på å betale 20.000 dollar i måneden i barnebidrag.

I sin selvbiografi fortalte Hunter at han ikke husket noe av møtet med Lunden, og at de møttes i en periode hvor han misbrukte alkohol og narkotika.

– Jeg var et vrak, men tar ansvar for det jeg har gjort, skrev han.

I boka fortalte han om en avhengighet som varte i flere år, noe han tror skyldtes vansker med å håndtere at han mistet søsteren og moren i en trafikkulykke i 1972. Han gikk inn og ut av rehabilitering i en årrekke.

– En familiesak

Hunter og kvinnen kom i juni til enighet om en ny avtale, noe som blant annet innebærer at datteren får en del av kunsten hans. Samtidig gikk Roberts med på å ikke forsøke å få etternavnet Biden godkjent for datteren.

I sommer uttalte Joe Biden seg for første gang om det sjuende barnebarnet.

– Vår sønn Hunter og Navys mor, Lunden, samarbeider om legge best mulig til rette for deres datter, og om å beskytte henne best mulig framover. Jill og jeg ønsker alt godt for alle våre barnebarn, inkludert Navy, sa han i en uttalelse til People.

Han understreker at dette er en familiesak, som ikke handler om politikk.

Presidenten har også bestemt seg for at han ikke kommer til å benåde Hunter, som er tiltalt for skatte- og våpenlovbrudd.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus svarte talsperson Karine Jean-Pierre kontant «nei» på spørsmål om presidenten vil benåde sønnen.