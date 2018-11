Ber folk evakuere frå områda rundt «eldvulkanen»

– Åtte lokalsamfunn har fått beskjed om å evakuere, og kome seg til trygge område, seier David de León til nyheitsbyrået AP.

De León er talsmann for den nasjonale koordineringa ved krisesituasjonar, og seier at det har vore auka aktivitet i vulkanen dei siste dagane.

Volcán de Fuego er ein av dei mest aktive vulkanane i Mellom-Amerika. Den ligg i den sørlege delen av Guatemala, 35 kilometer sørvest for hovudstaden Guatemala by.

Dei åtte samfunna som har blitt bedne om å evakuere har rundt 2000 innbyggjerar, men det er opp til kvart samfunn om dei ønskjer å evakuere.

Aktiv vulkan

I juni mista minst 194 menneske livet etter eit kraftig utbrot frå vulkanen.

Store delar av områda rundt vulkanen såg ut som eit månelandskap dekka av oske. Over 200 menneske er framleis sakna, og ein reknar med at mange av desse framleis ligg gravlagde under massane.

Etter utbrotet i juni fekk styresmaktene i Guatemala kraftig kritikk for måten dei handterte katastrofen. Den gongen fekk ikkje folk i området beskjed om å evakuere, trass fleire varsel om at det kom til å kome eit stort vulkanutbrot.