Vulkaner å se opp for akkurat nå

De siste ukene har verden sett vulkanutbrudd på både Hawaii og i Guatemala. I Guatemala er minst 69 mennesker bekreftet omkommet, samtidig har ikke myndighetene tall på hvor mange som er savnet. Også andre steder i verden er det vulkaner som viser høy aktivitet.

Forsker Morgan Jones ved Institutt for geofag (UiO) understreker at det er en fundamental forskjell mellom vulkaner. Man skiller typisk mellom eksplosive og ikke-eksplosive vulkanske utbrudd. Eksplosive utbrudd skyldes høye nivåer av volatiler i magmaet. Dette gjør magmaet mer tyktflytende, og utbruddene blir derfor mer eksplosive. Kilauea-vulkanen på Hawaii er et eksempel på en ikke-eksplosiv vulkan, mens Kirishima, Agung, Merapi, Popocatépetl og Öræfajökull alle er eksempler på vulkaner med eksplosive utbrudd.

I samarbeid med Morgan Jones og Reidar Trønnes ved Naturhistorisk museumm (UiO), har NRK utarbeidet en liste over noen av verdens viktigste vulkaner.

Kilauea, USA

Kilauea-vulkanen er den mest aktive av de fem vulkanene som utgjør øya Hawaii. Den har hatt kontinuerlige utbrudd siden 1983. 3. mai i år førte flere dager med jordskjelv til utbrudd fra en del av Kilauea-vulkanen. Over de neste ukene fulgte en rekke utbrudd fra ulike vulkansprekker. Over 100 boliger ble ødelagt og nærmere 10.000 mennesker ble evakuert.

KILAUEA: En røyksky stiger fra Kilauea-vulkanen på Hawaiis største øy. Foto: Kevan Kamibayashi / AFP

Kirishima, Japan

Består av 18 små vulkankjegler, nord for Kagoshima Bay. Et utbrudd i 2011 fra Shinmoedake-kjeglen var det største utbruddet på Kirishima på mer enn 50 år, ifølge Popular Science. Senest i mars i år hadde samme vulkankjegle utbrudd. Det resulterte i at flere dusin flyavganger ble kansellert. Vulkanekspert Morgan T. Jones understreker at dette er et verdens mest studerte vulkanområder.

KIRISHIMA: Fjellkjeden består av en rekke vulkankjegler, der Shinmoedake er blant de mest kjente. Foto: AP

Agung, Indonesia

Begynte å vise økende aktivitet i september i fjor med mange påfølgende småskjelv. Askeskyer fra utbruddene førte til full stans på den internasjonal flyplassen på Bali. 75.000 mennesker måtte bli evakuert i nærområdene på grunn av store mengder aske og fare for nye, større utbrudd.

AGUNG: Bildet er fra et utbrudd 9 desember, 2017. Var et av mange utbrudd som førte til at flyplassen i hovedstaden Denpasar på Bali ble stengt, og mange tusen mennesker ble evakuert. Foto: Antara Foto Agency / Reuters

Merapi, Indonesia

En av de farligste vulkanene i Indonesia. Vulkanutbruddet i 2010 er det hittil dødeligste i det 21. århundret med nesten 400 omkomne, ifølge Popular Science. Samme nettsted skriver også at neste utbrudd kan være på overtid. De seneste dagene har vulkanen sluppet ut røyk etter å ha spydd ut vulkansk aske i flere dager.

MERAPI: De siste dagene har vulkanen sluppet ut røyk etter flere dager med vulkansk aske. Foto: Agung Supriyanto / AFP

Popocatépetl, Mexico

Navnet betyr Røykfjellet, og er en av Mexicos mest aktive vulkaner. Ligger 70 kilometer sørøst for hovedstaden Mexico by. Vulkanen har hatt periodiske utbrudd siden 2005, senest i april da den spydde ut store mengder røyk og flammende materiale, meldte Daily Mail.

POPOCATÉPETL: I tillegg til å være en av Mexicos mest aktive vulkaner, er fjellet også landets neste høyeste. Foto: Omar Torres / AFP

Öræfajökull, Island

Denne isdekkede vulkanen har kun hatt to utbrudd siden den første bosettingen av Island. Öræfajökull er i en urotilstand, ifølge forsker Jones. Den er i stand til å forårsake kraftige eksplosive utbrudd. De to tidligere utbruddene var mye større enn utbruddet fra Eyjafjallajökull i 2010 og førte til omfattende flom på øya på grunn av store menger is som smeltet.

ISLAND: Öræfajökull er isdekket gjennom hele året. Foto: Andrea Schaffer / Creative Commons

Etna, Italia

Denne store vulkanen som rager 3329 meter over havet ved østkysten av Sicilia er en av verdens mest aktive vulkaner. Den produserer mest lavastrømmer, men har også noen eksplosive askeutbrudd. I løpet av de seneste års utbrudd har Catania-flyplassen måtte stenges gjentatte ganger. Under et utbrudd i mars 2017 ble 10 mennesker, inkludert en gruppe med BBC-journalister skadd.

ETNA: En av verdens mest aktive vulkaner. Foto: Guillaume Baptiste / AFP

Vesuv og Campi Flegrei, Italia

De vulkanske områdene som omkranser Napoli-bukta har en befolkning på 3 millioner mennesker. Området er kjent for utbruddet fra Vesuv i år 79 e.Kr. som begravet Pompeii og Herculanum. I området Campi Flegrei ved nordkysten av Napoli-bukta er det et aktivt magma-reservoar og varme kilder, og det har vært mange vulkanske «kriser» der i løpet av de siste tiårene, særlig fra og med 1980-tallet.