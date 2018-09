Ny studie: Enorme gassutslipp fra islandsk vulkan

En gruppe islandske og britiske forskere har nylig ferdigstilt undersøkelser av gassutslipp fra Katla, skriver den islandske kringkasteren RUV.

– Det vi fant var svært overraskende, sier vulkanolog Evgenia Iljinskaja ved universitetet i Leeds til RUV.

Hun er en av forskerne som har undersøkt utslippene og aktiviteten ved vulkanen.

Ved hjelp av et spesialdesignet forskningsfly har de funnet at Katla slipper ut enorme mengder karbondioksid (CO₂). Utslippene bekrefter at det er noe som skjer med vulkanen, sier Iljinskaja.

Vulkanen Katla ligger under isbreen Myrdalsjökull på Island. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

Det går vanligvis et sted mellom 40 og 60 år mellom hvert utbrudd fra Katla, som er en av Islands mest aktive. Nå er det 100 år siden forrige gang, og mange har ment at vulkanen er på «overtid».

Kan ikke si om utbrudd nærmer seg

I en e-post til NRK skriver Iljinskaja at forskerne tror det kan være magma som slipper ut gassen, men hun understreker at det kun er en hypotese og ikke noe de kan si med sikkerhet.

– Vi kan ikke si noe om mengden magma endrer seg; verken om den øker eller minsker. For å kunne si noe om det må vi måle gassutslippene jevnlig. Dersom framtidige målinger viser at utslippsmengden øker, så kan det være et tegn på at magma bygger seg opp, skriver hun.

På nåværende tidspunkt har imidlertid ikke forskerne noen bevis som gjør at de kan si hvorvidt magma bygger seg opp, eller om et utbrudd fra Katla er på vei.

Fakta om vulkanen Katla Ekspandér faktaboks Katla er en av Islands mest aktive vulkaner.

Den er dekket av 3-400 meter tykk is fra den 595 km store isbreen Myrdalsjokull.

Under utbruddet til Eyjafjallajokull i mars 2010 fryktet islandske geofysikere at Katla skulle følge etter.

De tre tidligere gangene Eyjafjallajokull har hatt utbrudd, har Katla hatt utbrudd like etterpå.

Det siste utbruddet som førte til at bre-isen over Katla ble

brutt, kom i 1918, og utbruddet varte den gang i rundt en måned.

brutt, kom i 1918, og utbruddet varte den gang i rundt en måned. Utbrudd fra Katla regnes som svært alvorlig, fordi man vil få

kraftig elvedannelse og store mengder askenedfall.

kraftig elvedannelse og store mengder askenedfall. Store mengder smeltevann kan også utløse en tsunami.

Det er funnet avsetninger på Sunnmøre som stammer fra Katlas utbrudd. (Kilde: Wikipedia, The Weather Network, Icelandic Met Office, NTB)

– Må følge med på Katla

Iljinskaja sier at flere undersøkelser må gjøres før de kan slå fast om gassutslippene er stabile, eller om det er en økning.

– Det er kjent fra andre vulkaner, for eksempel på Hawaii eller i Alaska, at CO₂-utslipp øker uker eller år før utbrudd. Dette er et tydelig tegn på vi må følge nøye med på Katla, fortsetter Iljinskaja.

Selve studien er ikke publisert ennå, men Iljinskaja bekrefter at den er akseptert for publisering av tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Overvåker

De siste årene er det flere ganger spekulert på om det nærmer seg utbrudd fra storvulkanen. Så seint som sommeren 2017 ble det to ganger registrert økt aktivitet.

NRKs reporter Jan Espen Kruse på Katla i 2017. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter Jan Espen Kruse på Katla i 2017.

– Den globale kan oppvarmingen fører til større issmelting om sommeren. Dermed blir vekten oppå Katla mindre, og det fører til økt aktivitet nede i vulkanen. Faren for et nytt utbrudd blir også større, sa jordskjelvskoordinator Kristin Jonsdottir til NRK i fjor.

Les også: Islands farligste vulkan kan få et eksplosivt utbrudd

Vulkanolog Melissa Pfeffer sa da at et utbrudd kan føre til en kjempestor askesky som vil ramme flytrafikken, i tillegg til en stor flom i nærområdet til vulkanen.

Det er anslått at et utbrudd fra Katla vil minst være ti ganger kraftigere enn utbruddet fra Eyjafjallajökull som i 2010 skapte kaos i flytrafikken.