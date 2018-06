Store områder i nærheten av vulkanen Fuego, som betyr ild på spansk, ser ut som et månelandskap dekket av aske.

Minst 70 mennesker er døde og nærmere 200 er savnet etter det voldsomme vulkanutbruddet på søndag.

Nå hagler kritikken mot myndighetene.

Kunne vært unngått

– Det mest alvorlige er at denne tragedien kunne vært unngått.

Mariel Aguilar-Støen mener myndighetene overså vulkanvarslene. Foto: SAGGIO* Oslo-Norway FRANCESCO / UiO

Det sier Mariel Aguilar-Støen, professor ved Senter for Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo til NRK. Aguilar-Støen er selv fra Guatemala.

– Myndighetene hadde informasjon om at et stort utbrudd trolig var i vente. Dette er en vulkan som er aktiv, så det er ingen overraskelse at det skulle skje.

– Det som overrasker meg er at folk ikke ble evakuert, selv når informasjonen var der, sier Aguilar-Støen.

Landsbyen San Miguel Los Lotes ligner på et månelandskap dekket av aske. Foto: Moises Castillo / AP

Luksuriøs golfresort evakuert

En av de mest seriøse digitale avisene i Guatemala, Plaza Publica, skriver detaljert om hvordan det første varselet fra landets seismologiske institutt ble sendt ut klokka 6 på morgenen lokal tid.

Deretter ble det sendt ut minst to varsel til, med beskrivelser av eksplosjoner og askesøyler som var flere kilometer høye.

Likevel reagerte ikke landets katastrofemyndigheter, Conred.

Samtidig ble folk på et luksuriøst golfsenter like ved evakuert. Senteret hadde fått den viktige informasjonen og evakuerte selv sine gjester.

Det største utbruddet kom klokka 13. Først nærmere klokka 19 på kvelden holdt president Jimmy Morales en pressekonferanse med lederne for landets katastrofemyndigheter. De fortalte at de hadde fulgt opp varslene.

Da var allerede flere landsbyer dekket av aske.

Ifølge Plaza Publica forteller naboer at de aldri fikk beskjed om å evakuere.

– Det er veldig mye kritikk. Folk er misfornøyde og sinte – ikke minst når de har fått vite at folk fra golfstedet ble evakuert i god tid, og at også flyplassen ble evakuert, sier Aguilar-Støen.

Innbyggerne i landsbyen San Juan Alotenango fulgte sju voksne og barn til graven, etter at de døde som følge av vulkanutbruddet. Foto: Luis Soto / AP

Mange har mistet alt

Flere fra de hardest rammede områdene forteller til nyhetsbyråene at de har mistet alt.

Lillian Hernandez sier at 36 familiemedlemmer er savnet og trolig døde.

– Kusinene mine, Ingrid, Yomira, Paola, Jennifer, Michael, Andrea og Silvia som bare var to år gammel er borte, forteller Lillian til nyhetsbyrået AFP.

Leticia Garcia savner seks familiemedlemmer.

– Vi håper regjeringa har medfølelse og hjelper oss. Vi har ingen steder å bo. Vi mistet alt. Vi mistet hjemmet vårt, jordlappene våre, tingene våre. Vi fikk ikke med oss noen ting, sier Garcia gråtkvalt til nyhetsbyrået Reuters.

Dette bildet av vulkanen Fuego er tatt tirsdag 5. juni, to dager etter det store utbruddet på søndag. Fortsatt ulmer Foto: Moises Castillo / AP

Myndighetene klarer ikke koordinere

Mariel Aguilar-Støen sier at de fleste som bor i de hardest rammede områdene er fattige folk. Hun frykter at ofrene for katastrofen ikke får den hjelpen de trenger:

– Det er helt uvirkelig. Myndighetene klarer ikke å koordinere hjelpen. Det virker veldig uorganisert og kaotisk, sier Aguilar-Støen.

Hun forteller at president Jimmy Morales nå har gitt militæret ansvaret for koordinering av hjelpearbeidet.

– Det er mange som er bekymret, først og fremst fordi det er mye korrupsjon innad i hæren. Mange frykter at penger og donasjoner som kommer fra folk vil forsvinne, sier Aguilar-Støen.

Fattigdommen er stor i Guatemala, og nærmere 2 millioner mennesker er rammet av vulkanutbruddet på søndag.

– Denne tragedien kler naken ulikheten og fattigdomen i Guatemala og viser hvordan naturkatastrofer ikke rammer likt i de ulike lag av samfunnet. Det er noen som rammes hardt, og det er som regel de fattige, sier Aguilar-Støen.