Baghdadi er død, IS lever videre

– Verdens fremste terroristleder har fått som fortjent, sa USAs president Donald Trump og erklærte IS-leder Abu Bakr al Baghdadi for drept.

Baghdadis død vil bli regnet som en milepæl i kampen mot IS. Det er utvilsomt et alvorlig tilbakeslag for IS.

Baghdadi har ledet IS og organisasjonens forgjenger helt siden 2010. I 2014 erklærte han et «kalifat» med seg selv som «kalif» – leder – og på et tidspunkt styrte IS et digert område i Irak og Syria med rundt ti millioner innbyggere. Han har også ledet IS på en tid der de har utført store angrep i Vesten og stått bak krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Midtøsten.

Hans død er et spesielt stort tilbakeslag for IS siden de er territorielt svekket. Gruppen ble drevet ut fra siste rest av territorium i Syria tidligere i år.

Siden da har TV- og lydopptak fra Baghdadi – det siste i september i år – vært viktig for mobilisering og moral av IS-støttespillere som lever spredt rundt i regionen og verden, jaget på frifot eller internert i leiere og i fengsler i Syria og Irak. Nå har de mistet en figur de kan samle seg rundt.

IS øker i styrke

Likevel er Baghdadis død på ingen måte slutten for IS.

Etter å ha blitt territorielt bekjempet i vår, har gruppen igjen styrket seg i både Irak og Syria de siste månedene. De har tusenvis av krigere som fremdeles er på frifot, støttespillere i mange områder, og sovende celler som blir stadig mer aktive.

Uttrekningen av amerikanske soldater i Nord-Syria og Tyrkias offensiv der, har på mange måter vært en gavepakke for de ekstreme jihadistene, som har vist at de er dyktige til å utnytte kaos og maktvakuum. Angrep utført av IS området har flerdoblet seg siden da.

I Hol-leiren, der flere norske statsborgere sitter internert, tar de mest ekstreme IS-kvinnene stadig mer kontroll, og det er regelmessige opprør.

Kvinner og barn i al-Hol-leiren i Syria. Flere av dem har vært tilknyttet terrororganisasjonen IS. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Dessuten har en rekke væpnede grupper gjennom historien vist at det går an å mobilisere støttespillere vel så mye på nederlag, som på seiere, og det gjelder kanskje spesielt grupper som er gode til å skape sin egen mytologi, slik IS har gjort. Opplevde uretter blir brukt for å mobilisere, for å styrke bånd, fellesskap og kampvilje. Slik drapet på Baghdadi kan komme til å bli brukt.

Lederskap

Det er også uklart hvor mye operasjonelt lederskap Baghdadi har hatt de siste årene.

Som verdens mest ettersøkte mann har han levd i skjul, med en høy grad av sikkerhetstiltak rundt sin person – en utfordring for lederskap. Lederskapet hans er også blitt utfordret: Han er blitt kritisert av høytstående IS-figurer, og det skal ha vært et kuppforsøk mot ham i fjor, der høytstående utenlandske krigere skal ha forsøkt å få ham drept eller fanget. Det er blitt snakket om «en lederskapskrise» i IS.

Den symbolske rollen han har hatt blant støttespillere har imidlertid forblitt stor. Helt siden han i 2014 talte i Al Nouri-moskeen i Mosul og erklærte et «kalifat», har han klart å galvanisere IS-sympatisører verden over.

Siden har han bare vist seg offentlig én gang: i et TV-opptak fra april i år. En tydelig eldet IS-leder snakket da til sine tilhengere etter det territorielle nederlaget i Syria, for å vise at gruppen – og han selv – fortsatt var en faktor å regne med.

IS-le3der Abu Bakr al-Baghdadi – første video på fem år. Publisert av IS-nettverket selv 29.04.19 Du trenger javascript for å se video. IS-le3der Abu Bakr al-Baghdadi – første video på fem år. Publisert av IS-nettverket selv 29.04.19

Opptredenen viste ham sittende på gulvet med en kalasjnikov ved sin side på et anonymt sted, og var i tråd med IS’ endrede taktikk, der de etter de territorielle nederlagene opererer mer som en geriljagruppe enn en selverklært stat.

Et lydopptak fra ham i september i år oppfordret IS til å ta hevn og til å «frigjøre» IS-kvinnene i fangenskap – og gruppens økte aktiviteter på bakken i Midtøsten tyder på at mange støttespillere lot seg mobilisere.

Bin Laden-parallellen

Da Osama bin Laden ble drept i en amerikansk spesialoperasjon i Abbottabad i Pakistan i 2011, var politiske ledere raske til å snakke om slutten, eller i hvert fall begynnelsen på slutten, på Al Qaida.

Historien har vist hvor feil det var. Al Qaida har kanskje ikke lenger en leder med en like høy internasjonal profil, men gruppen lever videre i mange deler av verden, der de blant annet har klart å utnytte lokale opprør. Syria er et godt eksempel, der gruppen som tidligere kalte seg Jabhat al Nusra – en av de mektigste opprørsgruppene i landet – har vært al Qaidas lokale gren.

I tillegg har verden også siden 2011 sett fremveksten av IS, som sprang ut fra al Qaida, og som har hatt en brutalitet som selv al Qaida innimellom har tatt avstand fra.

For Baghdadi representerte en ideologi, en ideologi som lever videre også etter hans død.