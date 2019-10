Trump bekrefter: IS-leder Baghdadi er død etter amerikansk angrep

Bilde av Abu Bakr al-Baghdadi offentliggjort av Det irakiske innenriksdepartementet i januar 2014. Foto: AFP

Etter at flere medier meldte at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var drept, holdt Trump en pressekonferanse søndag klokken 14, norsk tid.

En tydelig fornøyd Trump bekreftet at IS-lederen er død.

– Abu Bakr al-Baghdadi er død. USA har lett etter han i årevis. Å fange og drepe han har vært en topp prioritet for min regjering, sa Trump.

Han sa også at Baghdadi døde da han utløste en selvmordsbombe, og at han tok med seg tre av barna sine i døden.

Se utenriksreporter Eirik Veum oppsummere angrepet mot IS-lederen. Du trenger javascript for å se video. Se utenriksreporter Eirik Veum oppsummere angrepet mot IS-lederen.

Fulgte med på Baghdadi i to uker

Trump skrøt av operasjonen, og sa at ingen amerikanske soldater mistet livet i angrepet. Sikkerhetstjenesten har holdt Baghdadi under oppsyn i to uker, ifølge Trump.

– Baghdadi skrek og gråt før han ble drept. Han ble brent inne i en grotte. Flere av dem som jobbet for ham ble også drept, sa Trump.

Trump takket flere militære enheter som har vært involvert i angrepet. Han sendte også en takk til Russland som hadde åpnet opp luftrommet i forbindelse med operasjonen.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: Al Furqan Network / Al Furqan Network

– Han var en brutal drapsmann. Han har hugget hodet av mange, og nå vil han aldri igjen ta livet av uskyldige kvinner og barn. Han døde som en hund. Han døde som en feiging. Verden er nå et tryggere sted, sa Trump.

Ifølge presidenten ble et stort antall av Baghdadis medarbeidere drept, mens et stort antall barn og kvinner ble fjernet fra huset før operasjonen.

Ifølge Trump varte operasjonen i to timer. De amerikanske soldatene fikk ifølge presidenten med seg mange dokumenter som viser blant annet IS framtidsplaner.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død etter at spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans i Syria lørdag. Du trenger javascript for å se video. IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død etter at spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans i Syria lørdag.

Fakta om Abu Bakr al-Baghdadi: Ekspandér faktaboks Lederen for ekstremistgruppa IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer.

Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai.

Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen.

Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet.

Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra IS på grunn av gruppas overdrevne voldsbruk.

Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS).

Han har sjelden gitt livstegn fra seg, og det har også en rekke ganger tidligere vært rapportert at han skal være skadd eller drept.

16. juni 2019 opplyste det russiske forsvaret at Baghdadi skulle være drept i et russisk luftangrep.

Søndag 27. oktober 2019 bekreftet president Donald Trump at Baghdadi er død etter at amerikanske spesialstyrker aksjonerte mot skjulestedet hans i Syria lørdag 26. oktober.

Lederen for de kurdiske styrkene i Syria (SDF) skriver på Twitter at de sammen med amerikanerne har gjennomført en suksessfull operasjon:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sporet opp av CIA

Angrepet ble gjennomført etter at CIA skal ha lyktes med å spore opp IS-lederen. USAs president Donald Trump skal ha godkjent angrepet allerede for en uke siden.

Abu Bakr al-Baghdadi har ledet ekstremistgruppen Den islamske stat (IS) siden 2010.

IS-lederen har ikke vist seg for offentligheten siden april da han angivelig deltok i en propagandavideo, publisert av IS-nettstedet Al Furqan.

I februar 2018 sa flere amerikanske tjenestemenn at Baghdadi hadde blitt såret i en flyangrep i mai 2017, og at han derfor hadde måttet gi fra seg kontrollen over terrorgruppen i opptil fem måneder, på grunn av skadene han fikk.

Forsker: Seier for Trump – men begrenset betydning

Forsker på islamtgrupper, Marwan Shihadah mener drapet på lederen ikke vil ha så stor betydning for terrorgruppen.

– Disse nettverkene blir ikke så rammet av tapet av den øverste lederen, men det vil uten tvil påvirke deler av gruppen, sier Shihadah til Reuters.

Han sier aksjonen trolig skjedde basert på etterretningssamarbeid mellom flere nasjoner. Shihadah sier det var uventet at Baghdadi var i området som han er rapportert drept.