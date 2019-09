Opptøyer i al-Hol-leiren

Den nederlandske journalisten Guy Van Vlierden skriver på Twitter at tre kvinner skal være drept.

– Har akkurat fått melding om en stor SDF-operasjon i interneringsleiren al-Hol (Syria). Tre kvinner er allerede drept og 10 til 30 arrestert. Leiren skal være omringet av stridsvogner, melder Vlierden.

Ifølge VG skal det være en drept kvinne og tre kvinner har fått skuddskader. Det er uklart hvilke land kvinnene kommer fra.

Den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at det oppstod en skuddveksling mellom kvinnelige vakter og kvinner som har vært tilknyttet terrorgruppen IS.

Begge parter benyttet håndvåpen under trefningen, ifølge SOHR. Kvinnene som har vært tilknyttet IS skal ha opptrådt som en slags «kvinnelig Hisbah-gruppering» inne i al-Hol-leiren.

Hisbah er det islamistiske og sterkt religiøse moralpolitiet. I IS-kontrollerte områder hadde disse gruppene kontroll over alle deler av samfunnet og så til at regelverket ble fulgt. De som ikke fulgte reglene fra IS ble straffet.

Inne fra leiren kommer det også meldinger om at det skal ha vært en trefning.

Protesterte mot forholdene

Andre hevder at skuddene ble løsnet da rundt 50 kvinner protesterte mot forholdene i leiren. Det melder blant andre en av VGs kilder. Personen skal være leder for den interne sikkerheten på stedet.

Ingen vakter eller andre personer ble såret. Situasjonen skal nå være under kontroll.

Det er nærmere 70 000 mennesker i leiren, ifølge nyhetsbyrået AFP. Mange av dem kommer fra områder kontrollert av IS i Irak og Syria. Det antas at så mange som 50 000 av dem er mindreårige.

Flere norske kvinner har oppholdt seg i al-Hol-leiren i Syria. Foto: ALI HASHISHO / Reuters

Norske statsborgere i leiren

Det skal være ti norske kvinner i leiren som tidligere var tilknyttet terrorgruppen IS. Det antas at det også kan være over 30 barn med norsk tilknytning.

VG har vært i kontakt med moren til den etnisk norske kvinnen som sitter i al-Hol-leiren. Hun sier følgende til avisen:

– Min datter ringte nettopp. Det var fullt kaos, så hun vet ikke nøyaktig hva som pågår, men det er skyting i leiren og hun er veldig redd, forteller moren i Norge.

En av de norske IS-kvinnene i leiren, moren til den mye omtalte fire år gamle syke gutten, skriver i en tekstmelding til VG at soldater skjøt mot folk etter at leger hadde dratt fra stedet, og at det var stridsvogner inne i leiren.