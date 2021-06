Avslutter terroroperasjon i Mali: – Det er nok noen jihadister som gnir seg i hendene nå

Franske styrker har drept en Al Qaida-leder i Mali. Han og tre andre var i følge den franske forsvarministeren i ferd med å utføre et angrep mot en FN-leir.



Det skjer dagen etter at den franske statsministeren kunngjorde at de vil avslutte sin anti-terror operasjon i landet.

– Det er klart at det nok er noen jihadister som sitter og gnir seg i hendene og tenker: «Nå er vi endelig blitt kvitt franskmennene.»

NUPI-forsker Morten Bøås følger situasjonen i Mali tett, og mener at Frankrikes beslutning på sikt kan få store konsekvenser.

– En kan si mye rart om operasjonen. Den har ikke lykkes med effektiv bekjempelse av jihadistene, men den har hjulpet Mali i å hindre at det har spredt seg, sier han til NRK.

Les også: Norsk styrkesjef i Mali: – Terrorgruppene opererer mer fritt

Avslutter operasjon

10. juni kunngjorde Frankrikes president Emmanuel Macron at landet avslutter operasjonen «Barkhane».

– Tiden er kommet for en grundig endring av vårt militære bidrag i Sahel-regionen, sa Frankrikes president Emmanuelle Macron på en pressekonferanse.

«Barkhane» ble startet i 2014 og skulle bekjempe militante islamistgrupper i Sahel-regionen.

55 franske soldater har mistet livet i operasjonen.

2. januar 2021 ble to Franske soldater fra operasjon «Barkhane» drept i Mali da de kjørte på en landmine. Foto: Patrick Hertzog / AFP



I dag har landet litt over 5000 soldater i området. Nå skal de trappe ned, mens presidenten tar til orde for at flere må bidra: Han vil ha en ny internasjonal styrke i regionen.

Etter at nyheten ble kjent, har også Danmark varslet at det vil få konsekvenser for deres bidrag til operasjonen.

Norge er ikke en del av den, men deltar i en FN-operasjon i landet.

Fakta om situasjonen i Mali Ekspandér faktaboks Uroen i Mali begynte med et militærkupp og et påfølgende tuareg-opprør nord i landet i 2012, som ble utnyttet av ytterliggående islamister.

Flere byer i Nord-Mali, blant annet Timbuktu, ble inntatt av jihadister, men regjeringsstyrker greide med fransk hjelp å gjenerobre byene i begynnelsen av 2013.

FN har siden 2013 hatt en fredsbevarende styrke (Minusma) utplassert i Mali.

I tillegg har Frankrike en egen styrke på 5.100 mann kalt Barkhane. De franske soldatene samarbeider både med maliske regjeringssoldater og lokale militser, blant annet en tuaregmilits kjent under forkortelsen GATIA.

I 2017 ble det dessuten opprettet en afrikansk-ledet flernasjonal styrke for å bekjempe terrorisme og stoppe migrasjon i hele Sahel-regionen.

Til tross for den militære innsatsen er store deler av landet fortsatt utenfor regjeringens kontroll. Volden har også spredt seg til nabolandene Niger og Burkina Faso.

Jihadister har stort sett holdt til i den nordlige delen av Mali, men de har også angrepet utenlandske og lokale styrker i sentrale deler av landet og i hovedstaden Bamako. (Kilder: AFP, NTB)

Et nytt kalifat nær Europa?

I mai møtte NRK Norges FN-styrker som jobbet i landet. Ifølge styrkesjef Jens Bolstad har terrorgruppene vokst i det såkalte Sahel-beltet. Området strekker seg fra vest til øst i Afrika, gjennom land som Mali, Burkina Faso og Niger.

– Terroristene forflytter seg på tvers av landegrensene. Det blir da vanskelig for de internasjonale styrkene å ivareta sikkerheten til innbyggerne. Det greier heller ikke regjeringsstyrkene her i Mali, og terrorgruppene angriper lokalbefolkningen. Det skjer massakrer. Det er dypt tragisk, sa Bolstad til NRK.

Frykten i mange vestlige land er at islamistiske fundamentalister skal ta kontroll over hele det såkalte Sahel-beltet. Da kan nye radikale kalifater oppstå nær europeiske grenser.

Se NRKs reportasje fra FN-styrkene i Mali. Du trenger javascript for å se video. Se NRKs reportasje fra FN-styrkene i Mali.

Les også: Ny regjering etter kupp i Mali

Forsvarsministeren: – Vi følger med

Frankrikes beslutning får foreløpig ingen betydning for fremtidige norske militærbidrag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer ikke på direkte spørsmål om hvorvidt det at Frankrike avslutter operasjonen vil svekke den totale forsvarsevnen til styrkene i Mali, men skriver i en e-post til NRK at de følger utviklingen i landet tett:

– Vi har en god dialog med både Frankrike og andre nære allierte og partnerland om hvordan vi best kan bidra til å løse utfordringene i Sahel-regionen.

Bakke-Jensen understreker også at Norge vil fortsette å støtte FN-operasjonen i området.

Langsiktige problemer

Nupiforsker Morten Bøås følger situasjonen i Mali tett. Foto: Christopher Olssøn / Nupi

Om Frankrike trekker seg helt ut, kan det få store konsekvenser.

– På sikt kan det føre til statskollaps i regionen, og da kan EU bare glemme avtaler med disse landene om at de skal bidra til å begrense migrasjonen, sier Morten Bøås.

NUPI-forskeren sier at det på langt nær er sikkert at Frankrike vil pakke helt sammen.

Han mener de muligens går ut med dette nå for å legge press på andre land. Både land i regionen, men også andre Europeiske land som tidligere har sagt nei til å delta i Frankrikes operasjoner i Mali. Frankrike leder også operasjon «Takuba», som hjelper Malis hær til å bedre kunne takle terrortrusselen i området.

Det er i følge Reuters ventet at detaljene for nedtrappingen vil bli klare i slutten av juni.

I et radiointervju fredag 11. juni, sa landets forsvarsminister, Florence Parly, at landet fortsatt vil kjempe mot terror i området.

– Vi vil bare endre måten vi gjør det, sa hun til Franceinfo radio.