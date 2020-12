Onsdag morgen, Gardermoen militære flystasjon. Klokken nærmer seg 07.00. Temperaturen ligger rundt frysepunktet og det er snør litt. Kalde og fuktige vinddrag kommer inn fra flystripa, fortsetter mellom hangarene og opp mot kaserneområdet.

Klare for avreise står norske soldater oppstilt inne i en av hangarene. De har på seg nye ørkenuniformer. Først i midten av mai vil de være tilbake på norsk jord.

Soldatene er på vei Mali. Dette blir tredje gang Norge sender et militært transportfly med mannskap og støttepersonell til det afrikanske ørkenlandet. Flyet er en C-130J Hercules-maskin. Kontingenten går under navnet NORTAD III.

Forberedt på risiko

Den norske styrken skal oppholde seg i leiren Bifrost ved hovedstaden Bamako. De skal utføre transportoppdrag over hele Mali.

Vakthold ved Camp Bifrost ved Bamako. Foto: Forsvaret

Det innebærer også reiser til farlige områder utenfor hovedstaden. Betydelige deler av det afrikanske ørkenlandet kontrolleres av opprørsgrupper og jihadister.

– Vi er godt forberedt til å håndtere en krevende sikkerhetssituasjon i deler av Mali. Under landing utenfor basen vil vi oppholde oss på bakken kun i svært korte perioder. Vi har en egen sikringsstyrke om bord og god tilgang til etterretningsinformasjon. Vi kjenner godt til hvordan sikkerhetssituasjonen i landet er til enhver tid, sier sjefsersjant Staale Granli.

Sjefsersjant Staale Granli drar til FN-tjeneste i Mali for tredje gang. Foto: Forsvaret

Dette blir Granlis tredje tur til Mali og FN-operasjonen MINUSMA. Trebarnsfaren er klar over at det kan være farlig. Det er mye frustrasjon og aggresjon som rettes mot de utenlandske styrkene i Mali. Han føler seg likevel trygg. Camp Bifrost har et godt vakthold og omfattende sikkerhetstiltak. Leiren har aldri vært utsatt for angrep.

Viktig å fortsette fredsarbeidet

Mali er et av verdens fattigste land og har lenge vært nær ved å bryte sammen. Helt siden 2013 har en FN-styrke bestående av nærmere 13.000 soldater forsøkt å redde landet fra kollaps.

FN-styrkene har samtidig vært et mål for ulike milts- og opprørsgrupper. Minst 227 FN-soldater er drept i Mali siden juli 2013.

Døde FN-soldater fra Sri Lanka fraktes ut av et transportfly. Bildet er fra februar 2019. Foto: DINUKA LIYANAWATTE / Reuters

Da NRK besøkte FN-styrken i Mali våren 2018 var FN-mannskapene klare på at de forventet økte tap i tiden fremover.

– Vi er skjerpet og tar situasjonen på alvor. Likevel er vi ikke preget av frykt eller redsel. Dette er et oppdrag vi er i stand til å håndtere, sier Granli.

Hans Jørgen Nordskog er sjef for den norske FN-styrken. Han forklarer hvorfor mannskap fra Forsvaret igjen sendes til Mali.

– Det er viktig at fredsprosessen i Mali fortsetter. Terrorgruppene må ikke få ytterligere fotfeste. Derfor er dette et viktig norsk bidrag. Vi har forpliktelser overfor FN, forteller Nordskog

Den norske styrken består av mellom 80 og 90 soldater. I tillegg til mannskapet på Hercules-flyet har Norge med seg en vakt- og sikringsstyrke, sanitetspersonell, logistikkmannskaper og egne etterretningsoffiserer.

Et norsk Hercules-fly lander på Bamako internasjonale flyplass. Bildet er fra NORTAD I-kontingenten og er tatt i september 2016. Foto: Forsvaret

Korona skaper utfordringer

Før avreise har den norske styrken blitt holdt i isolasjon i 14 dager. Alle har blitt testet for koronasmitte. Pandemien og smitterisiko gir den norske styrken ekstra utfordringer.

– Vi er nøye på ikke å dra smitte inn i Mali. Det betyr at vi begrenser kontakt med sivilbefolkningen og annet FN-personell, forteller Hans Jørgen Nordskog.

Nordskog forteller at koronapandemien også skaper utfordringer for mannskapene i den norske styrken. Å være ute i internasjonale oppdrag over flere måneder er vanskelig i utgangspunktet. Det blir ikke enklere nå.

Forsvaret har innført strenge tiltak for å unngå spredning av koronasmitte. Styrken som skal til Mali vil forsøke å håndheve tiltakene. Dette bildet er fra april 2020 og viser koronatesting av nye rekrutter til KNM Harald Haarfagre. Foto: Forsvaret

– Skjer det noe hjemme så er det helt ekstraordinære grunner til at noen får forlate operasjonsområdet for å dra til Norge. Årsaken er at ingen kan hentes ned som erstatninger på grunn av smittefare. Det er selvfølgelig en ekstra påkjenning å vite at man ikke kan få reise hjem selv om det er behov for det, sier Nordskog.

Familiene til de som nå skal dra til Mali er forberedt på at det kan bli tøft.

– De som sitter igjen, barn og ektefeller, vet at skjer det noe hjemme så blir det annerledes denne gangen. Det blir vanskeligere for den som er ute å komme seg til Norge og familien, forklarer Nordskog.

Den norske styrken skal være i Mali frem til midten av mai. Regjeringen har varslet at Norge vil fortsette å delta i MINUSMA-operasjonen ut 2022.