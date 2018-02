«Prikk» på Nord-Korea og Sør-Koreas felles flagg får Japan til å reagere

I en hockeykamp mellom et samlet koreansk landslag (med spillere både fra Sør- og Nord-Korea) mot det svenske hockeylandslaget for kvinner, ble det felles koreanske flagget brukt.

Flagget skal brukes av de koreanske utøverne blant annet under åpningsseremonien i OL i Pyoengchang på fredag.

Motivet på flagget er den koreanske halvøy. I tillegg er det tre blå prikker på flagget som illustrerer tre øygrupper (bare to «prikker» vises på oppslagsbildet, men det er altså tre). En av dem illustrerer den omstridte øygruppen, som på engelsk heter Liancourt-øyene, i Japanhavet.

På koreansk heter øyene Dokdo-øyene. Det er Sør-Korea som i dag har kontroll over området. Men i Japan mener de at øygruppen tilhører dem, og det er dermed ganske provoserende at de koreanske landene har «prikken» med i flagget.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. OMSTRIDT ØYGRUPPE:

– Uakseptabelt

«EKSTREMT UHELDIG»: Talsmann for den japanske regjeringen Yoshihide Suga kaller den lille prikken på flagget for ekstremt uheldig. Foto: Toru Hanai / Reuters

Yoshihide Suga, en talsmann for den japanske regjeringen kaller flagget for «uakseptabelt» og «ekstremt uheldig» få dager før OL i Sør-Korea sparkes i gang.

– Vi har protestert sterkt gjennom de diplomatiske kanalene til Sør-Korea, sier Suga og legger til at han oppfordrer Seoul til å håndtere denne saken på riktig måte.

Oppstyret rundt det koreanske flagget kommer bare én måned etter at Japan åpnet et museum i Tokyo viet den omstridte øygruppen. Sør-Korea protesterte på museumsåpningen umiddelbart, skriver AFP.

Liancourt Rocks er en liten ubebodd øygruppe og et politisk omstridt område. Administrativt er øygruppen en del av provinsen Nord-Gyeongsang i Sør-Korea, men Japan har gjort krav på området.

Blant årsakene til stridighetene er at øygruppen skal være rikt på naturressurser, med blant annet rike fiskefelt.

HEIET FREM HOCKEYLAG: Koreanere møtte mannsterke opp søndag for å heie på det forente koreanske hockeylaget for kvinner. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Snart OL

Søndag ble Nord- og Sør-Koreas forente hockeylag heiet frem av koreanere som veivet med det nå omstridte flagget.

Rundt 3000 nysgjerrige hadde møtt opp for å se det forente laget spille sin første kamp noensinne. Hockeykvinnene ble slått 3–1 av Sverige.

Sør- og Nord-Korea har i forkant av lekene sagt at de vil gå under det felles flagget under åpningsseremonien.

Nord-Korea planlegger å sende 22 utøvere til OL i Pyeongchang. Også på politisk nivå vil landet sende en delegasjon ledet av nasjonalforsamlingens president Kim Yong-nam. Det er ikke kjent om nordkoreanske lederen Kim Jong-un vil komme til Pyoengchang.