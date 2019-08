Avis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit

Boris Johnson har forhørt seg med regjeringsadvokat Geoffrey Cox om det er mulig å stenge Parlamentet i fem uker fra 9. september.

Det skriver Observer på bakgrunn av en epostkorrespondanse mellom regjeringsrådgivere og en rådgiver ved Statsministerens kontor som den britiske avisen har lest. E-posten skal ha blitt sendt i løpet av de siste ti dagene.

I e-posten går det fram, ifølge avisa, at Johnson har forhørt seg om det er mulig å stenge Parlamentet og om det i så fall er lov.

Ifølge Observer er dette et forsøk på å hindre at parlamentet utsetter utmeldingen av EU nok en gang.

I den juridiske veiledning kommer det fram at det kan være mulig å stenge Parlamentet, med mindre brexitmotstandere bringer saken til domstolene og får den stoppet i mellomtiden.

Downing street svarte ikke på Observers henvendelser i går.

Boris Johnson deltar nå på G7-toppmøtet i Frankrike. Dette er hans internasjonale debut som statsminister.

Selv om Brexit ikke står på møteplanen, blir det tema i de uformelle diskusjonene mellom verdenslederne.

Johnson kommer til å advare EU om at britene kun vil betale en brøkdel av regningen hvis de går ut av EU uten en avtale.

Boris Johnson ankom G7-møtet i Biarritz i Frankrike i går. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Ifølge TV-kanalen Sky News, vil Johnson fortelle EU-president Donald Tusk at dersom Storbritannia forlater unionen uten en avtale, vil de bare betale 9 av 39 milliarder pund av brexitregningen. Altså en firedel av regning.

Summen tilsvarer rundt 428 milliarder norske kroner ut fra dagens kronekurs.

– Det er opplagt at vi ikke kan godta den nåværende utmeldingsavtalen, sa Johnson da han besøkte Tysklands leder i Berlin tidligere denne uka.

– Avtalen enten splitter Storbritannia eller låser oss inn i EUs regulatoriske ordninger og handelsordninger, uten at Storbritannia kan få innflytelse på disse sakene, sa den britiske statsministeren.

Johnson skal møte Tusk under G7-møtet i dag. Han har også før truet med ikke å betale hvis ikke EU tilbyr bedre skilsmissevilkår.

Da han ankom toppmøtebyen i går gjentok Johnson budskapet om at backstop-løsningen må fjernes.

Løsningen han viser til skal sørge for at grensa mellom britiske Nord-Irland og republikken og EU-medlemmet Irland kan fortsette å være åpen. Det innebærer at britene fortsatt vil være knyttet til EU gjennom en midlertidig tollunion, men Johnson vil ha et fullstendig brudd med unionen.

Etter planen skal Storbritannia trekke seg ut av EU 31. oktober.