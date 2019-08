G7 og kampen om å bestemme sakene

Brexit, handelskrigen mellom USA og Kina og øya Grønland. Det er mye som kan få G7 til å handle om alt annet enn sakene i møteprogrammet.

G7-møtet i Biarritz er ingen liten utfordring for vert og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Klima og miljøvern er et tema, men holdt på forsvinne i andre saker allerede før Vestens mektigste ledere hadde rukket å lande på den franske atlanterhavskysten.

Derfor sendte Macron twittermeldingene der han ba G7s regjeringssjefer sette skogbrannene i Amazonas øverst på listen.

Responsen fra Brasils president Jair Bolsonaro var brå. Han påpekte at ingen av Amazonas-landene er G7-land. Macron oppnådde det han ville.

Nå handlet G7 igjen om en av den franske presidentens prioriterte politiske saker.

G7 kan deles inn to typer saker:

De som står i møteprogrammet.

Sakene som ikke står der, men som det er en større sjanse for at både regjeringssjefer og folk snakker om.

G7 på 7 punkter

Dette er de store sakene som ikke står skrevet i møteprogrammet:

Brexit Handelskrigen mellom USA, Kina og til dels EU. Iran, sikkerhet og kampen for en liberal avtalebasert verdensorden.

Dette er de viktigste sakene som står i møteprogrammet:

Et nytt partnerskap med Afrika Likestilling Fattigdomsbekjempelse Klima, hav og biologisk mangfold

Iran er en sikkerhetspolitisk utfordring som splitter Europa og USA. Trump vil ikke høre så mye om den liberale verdensorden som «globalisten» Macron har sagt Frankrike har et særlig ansvar for å forsvare.

De siste dagene har Trump trappet opp ordkrigen med Kina i spørsmål om handel. Presidenten landet lørdag i Biarritz ledsaget av førstedame Melania Trump. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

I fjor endte G7-møtet i Canada ganske uordnet. Trump trakk støtten til slutteksten som han først hadde sluttet seg til i en illsint Twittermelding.

Det skjedde etter noen uttalelser fra Canadas statsmininister Justin Trudeau om tariffer, som Trump fant uærlige.

I år kommer Trump allerede «ferdig fornærmet» til G7 etter at hans forslag om å kjøpe Grønland fra Danmark ble avvist som absurd.

Et «Boris-øyeblikk»

Boris Johnson kommer også, i sin internasjonale debut som statsminister.

For EU, Macron og Merkel vil det være et mål å nekte Boris Johnson et stort «Boris-øyeblikk».

Dette er et planlagt øyeblikk i Biarritz som EU-toppene har snakket om og spådd. De er redde for at Johnson i en dramatisk scene med håret blåsende i alle retninger forsøker å tvinge innrømmelser fra EU, og hvis han mislykkes får det til å virke som om Brussel har skyld i at Brexit skjer uten en avtale.

Det er heller ikke fritt for at det kan bli spøkt med om noen har en øy å selge.

I så tilfelle må Johnson forsikre om at det ikke er De britiske øyer hans G7-venner tuller med. Macron har sagt at øyriket Storbritannia risikerer å selge seg ut og gjøre seg til en amerikansk vasallstat.

Dette ved å velge en handelsavtale med USA på Trumps betingelser fremfor et nært forhold til EU.

Boris Johnson advarte EU-president Donald Tusk om at han kan bli kjent som «Mr No Deal» da han ankom Biarritz. Foto: Pool / Reuters

EU: G7 må fortsatt være et fellesskap for demokratier

Ingen egentlig enighet og ingen sluttekst

Grunnlaget for en god sluttekst som alle setter sin signatur på, har kanskje aldri vært fjernere på noe G7-møte noensinne.

For å unngå en kopi av fjorårets G7-kollaps har president Macron ganske strategisk bestemt at det ikke blir noe sluttekst som skal undertegnes i Biarritz.

Samtalene i seg selv er verdifulle. Dette er budskapet. Målet for den franske presidenten er ikke annet enn at avstanden på tvers av Atlanteren ikke blir større.

Afrika og G7

Dette gjør sakene som G7-lederne ikke kommer til å snakke like mye om, litt mer interessante, i alle fall på lengre sikt.

De er bedre forberedt. De henger bedre sammen. De er også viktige for særlig Europa og Afrika. De er viktige for Macrons Frankrike som politisk er sterkt til stede i Afrika sør for Sahara.

I bekjempelsen av fattigdom er å tette forskjellene i informasjonsteknologi mellom fattige og rike land et undertema. Bedre utbygd IT i fattige land vil gi en bedre infrastruktur for økonomisk vekst.

Likestilling er også beviselig viktig for å redusere fattigdom. Økonomisk vekst er grunnleggende for å kunne skape et nytt forhold mellom Afrika og vestlige demokratier.

Selvsagt er økt rikdom viktig for Afrika. Det er også viktig for EU i arbeidet med å forsøke å stanse eller redusere alle migrantene som via irregulære ruter forsøker å ta seg inn Europa.

Afrika har stått på agendaen til G7-møter tidligere. Og denne gang blir det som sagt ingen sluttekst. Ingen erklærte mål. Det er kanskje bra. Fordi da blir det også færre brutte løfter.