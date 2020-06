AP: Dokumenter viser at Kina holdt tilbake viktig koronainformasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I januar berømmet Verdens helseorganisasjon (WHO) Kina og uttalte offentlig at tiltakene deres reduserte risikoen for at koronaviruset ble spredt globalt.

På en pressekonferanse ved WHOs hovedkontor i Genève i Sveits 22. januar, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus at tiltakene fra kinesiske helsemyndigheter er «veldig, veldig sterke».

– Tiltakene vil minimere risikoen for at utbruddet spres internasjonalt, sa han.

Rosing av Kinas arbeid med å hindre spredning var en gjennomgangsmelodi fra WHO på denne tiden. Men interne dokumenter fra organisasjonen som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, viser at alt ikke var så rosenrødt.

FIKK SKRYT: WHO skrøt av jobben Kina hadde gjort for å hindre spredning av koronaviruset i januar, men nye dokumenter viser at det ikke var så rosenrødt. På bildet ser du to helsearbeidere i Wuhan som venter på å bli testet for Covid-19. Foto: Hector Retamal / AFP

Trenerte

Der kommer det frem at Kina bevisst skal ha ventet over en uke med å offentliggjøre den genetiske sammensettingen til viruset. Dette til tross for at tre forskjellige statlige laboratorier i landet hadde kartlagt den genetiske koden til Covid-19.

Streng kontroll over informasjonen og konkurranse innad i de kinesiske helsemyndighetene var årsaken, ifølge intervjuer og dokumenter.

Kinesiske myndigheter offentliggjorde informasjonen først etter at et laboratorium publiserte den på en nettside den 11. januar. Likevel ventet Kina i minst to uker da de ble bedt om å gi fra seg mer detaljert informasjon til WHO, viser opptak gjort av interne møter i organisasjonen.

Ville «smøre» Kina til å gi fra seg mer informasjon

Ifølge informasjonen AP har fått tilgang til, skrøt WHO samtidig av Kina fordi de ønsket å «smøre» landet til å gi fra seg mer informasjon. Men internt var det mye frustrasjon rettet mot stormakten.

– Vi arbeider ut fra minimalt med informasjon. Det er åpenbart ikke nok for at dere skal kunne planlegge ordentlig, sa WHO-epidemiolog Maria van Kerkhove under et av disse tidlige møtene.

Van Kerkhove er leder for bekjempelsen av Covid-19 i WHO.

– Vi er nå på det stadiet der de gir oss informasjonen 15 minutter før det kommer ut på CCTV, sa representanten til WHO i Kina, Gauden Galea, under et annet møte.

CCTV den statlige nyhetskanalen China Central Television.

WHO hardt presset

Nyheten fra AP kommer på et tidspunkt der WHO allerede er hardt presset. Medlemslandene er enige om at det skal gjennomføres en uavhengig evaluering av organisasjonens håndtering av koronapandemien. Samtidig har USAs president Donald Trump blitt stadig mer og mer kritisk til WHO og Kina, som endte med at han brøt alle bånd med organisasjonen i forrige uke.

Han beskylder WHO for å være i lomma på Kina. Han anklaget også Kina for å ha holdt viruset skjult da det spredde seg og ble en verdensdekkende pandemi.

USA har vært det den største bidragsyteren til WHO med 450 millioner dollar årlig.

USAS PRESIDENT: Donald Trump beskylder WHO for å være i lomma på Kina og har bestemt seg for å kutte all støtte til organisasjonen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Kinas president Xi Jinping har tidligere forsvart landets virusrespons. Under WHOs årsmøte i forrige måned lovet han at Kina vil dele en eventuell vaksine med resten av verden så fort den er klar.

– Kina har gjennom hele koronakrisen hatt en åpen, transparent og ansvarlig holdning. Landet har delt informasjon om viruset i rett tid, sa Xi da han talte under det digitale årsmøtet.

Han sa også at Kina vil gi 2 milliarder dollar i bistand i løpet av de to neste årene, spesielt til fattige land.

Vil ikke kommentere

Ifølge AP viser dokumentene at sannheten ligger et sted mellom virkelighetene de to stormaktene forsøker å presentere.

I stedet for å være i lomma på Kina, kan det virke som WHO ble holdt i mørket og gitt et minimum av den informasjonen de hadde krav på. Samtidig berømmet organisasjonen Kina utad og forsøkte å presentere landet i et best mulig lys. Mest sannsynlig en taktikk for å forsøke å sikre seg mer informasjon, ifølge nyhetsbyrået.

WHO har ingen anledning til selv å gjøre undersøkelser på kinesisk jord uten samarbeid fra medlemslandet.

ØNSKER IKKE Å KOMMENTERE: Hverken Kinas nasjonale helsekommisjon eller landets utenriksdepartement har ønsket å kommentere saken. Foto: Hector Retamal / AFP

WHO-eksperter mente også at kinesiske forskere hadde gjort en god jobb med å oppdage og kartlegge den genetiske koden til viruset, til tross for manglende gjennomsiktighet fra styresmaktene i landet.

Hverken WHO eller de navngitte i artikkelen til AP ville kommentere saken uten å ha sett dokumentene eller hørt opptakene. Dette kunne ikke nyhetsbyrået gjøre, fordi de ville beskytte kildene sine.

I en generell uttalelse sier WHO:

– Vårt lederskap og ansatte har arbeidet dag og natt i samsvar med organisasjonens regler for å bekrefte og dele informasjon med alle våre medlemsland, og for å ha direkte og ærlige samtaler med regjeringer på alle nivåer.

Hverken Kinas nasjonale helsekommisjon eller landets utenriksdepartement ville kommentere saken.