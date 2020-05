Kina får kritikk for håndtering av virusutbruddet – nå svarer president Xi Jinping

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det hører til sjeldenhetene at den kinesiske presidenten Xi Jinping kommer med en uttalelse.

Mandag holdt han en tale via videolink på WHOs nettsider, under åpningen av årsmøtet i Genève.

Presidenten forsvarte måten Kina har håndtert koronaepidemien. Han sier at landet har handlet med åpenhet og gjort alt de kan for å hjelpe andre land, skriver South China Morning Post.

Kina har fått kritikk fra USAs president Donald Trump, som mener at kinesiske myndigheter har holdt tilbake informasjon om koronaviruset med vilje.

– Vi har delt erfaringer knyttet til kontroller og behandling av viruset med resten av verden uten reservasjoner, sier Kinas president.

President Xi Jinpings tale ble vist på store skjermer i Kina. Foto: GREG BAKER

Vi vet ikke hvem som var den aller første som ble smittet av koronaviruset. Men man vet at flere av de første som ble smittet, hadde vært på matmarkedet Huhanan i Wuhan i Kina, og det tenkes at det er her viruset kom fra.

Støtter WHO

Xi Jinping skryter av arbeidet WHO har gjort i kampen mot koronaviruset, og støtter en «omfattende evaluering av den globale responsen på pandemien etter at den er brakt under kontroll».

Han fastslår også at granskingen bør ledes av WHO.

– Under ledelsen av Dr. Tedros, har WHO gjort et enormt bidrag i å lede en global respons mot Covid-19, sier Xi Jinping.

Vil utvikle en vaksine

Kina vil gi 2 milliarder dollar i bistand i løpet av de to neste årene, spesielt til fattige land, sier Xi Jinping. Samtidig som landet vil sørge for at en eventuell vaksine mot koronaviruset blir tilgjengelig i hele verden.

Presidenten fortalte også at kinesiske sykehus vil samarbeide med sykehus i Afrika for å etablere flere lokaler for sykdomskontroll og forebygging på kontinentet.

– Det er viktig å hjelpe utviklingsland som har dårlige helsesystemer, for å bekjempe viruset internasjonalt, sier Xi Jinping.