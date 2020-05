USA bryter alle bånd med WHO – kritiserer Kina

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I april stanset USA alle utbetalinger til WHO. Nå har de kuttet all støtte.

Presidenten kunngjorde nyheten under en pressekonferanse i Det hvite hus fredag kveld, norsk tid. Istedenfor å støtte WHO fremover, vil landet nå bruke penger på andre helseorganisasjoner verden rundt.

– Vi bryter i dag vårt forhold med Verdens helseorganisasjon og retter de ressursene andre steder, sier han.

Han begrunnet bruddet med at de amerikanske myndighetene mener WHO ikke har innført reformer i forbindelse med håndteringen av koronapandemien.

Tidligere har han anklaget FN-organisasjonen for å skjule hvor alvorlig koronaviruset var. I dag fortsatte han kritikken.

Han anklaget også Kina for å ha holdt viruset skjult da det spredde seg og ble en verdensdekkende pandemi, og at Verdens helseorganisasjon er i lomma på landet.

USA er den største bidragsyteren til WHO.Landet står for omtrent 15 prosent av organisasjonens samlede budsjett. Under pressekonferansen sa Trump at de årlig har støttet organisasjonen med 450 millioner dollar, mens Kina bidro med 85 millioner.

Slutt på særbehandling

Under den korte pressekonferansen uttalte Trump at de ikke lenger anser Hongkong å være berettiget til særbehandling, fordi de ikke lenger er tilstrekkelig selvstendig overfor Kina.

Disse rettighetene har blant annet gjort at Hongkong har vært et internasjonalt finanssenter.

– Hongkong er ikke lenge selvstendig nok til å få den særbehandlingen USA har gitt byen siden den ble returnert tilbake til Kina i 1997. Kina har erstattet «ett land, to systemer»-linjen med «ett land, ett system», sier Trump.

Trump sier at Kina har brutt sitt «løfte til verden» om å opprettholde Hongkongs selvstyre, og at Kinas handlinger ikke lenger «kan feies under teppet».

På pressekonferansen varslet han også at USA vil innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som er «ansvarlig for å ha avsluttet Hongkongs autonomitet».

– USA vil ha et åpent og konstruktivt forhold med Kina, men det for å oppnå det må vi forsvare våre nasjonale interesser. Den kinesiske regjeringen har gang på gang brutt sine løfter til oss og mange andre nasjoner, sier Trump.