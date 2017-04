Anklager Russland for kjemisk angrep i Syria

Bilder av barn som ser ut til å ha store problemer med å puste og redningsarbeidere som spyler dem med vann har vakt internasjonal oppsikt.

Angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tok livet av 86 mennesker. Den nye Trump-administrasjonen mener Russland må ta stor del av ansvaret.

– Det store problemet her er Russlands manglende evne til å leve opp til sine forpliktelser i avtalen som skulle frata Syria sine kjemiske våpen i 2013, sier Jeff Tillerson til flere amerikanske TV-kanaler.

Et barn blir behandlet etter angrepet i byen Khan Sheikhoun 4. april. Bildet er tatt av en aktivistgruppe, men verifisert av Ap. Foto: Uncredited / AP

Russland er det syriske regimets fremste allierte, og var sentral i avtalen som skulle ødelegge Syrias arsenal av kjemiske våpen i 2013.

Tillerson møter Lavrov på onsdag

USAs president sendte 59 raketter inn mot en syrisk flybase som et svar på det kjemiske angrepet. Trump hevdet at det var Syria som stod bak, noe Syria har nektet.

Onsdag møter USA og Russlands utenriksministre i Moskva. Det blir en test på hvorvidt USAs nye militære framstøt i Syria kan være starten på slutten av krigen i Syria eller ikke.

Tillerson, som kommer fra oljeindustrien og som ikke har noen diplomatisk erfaring, får en vanskelig jobb i Moskva. USA har også hisset på seg Iran, Syrias andre store allierte i regionen.

Forholdet mellom USA og Russland er kaldt og vanskelig. Amerikanske militære har sagt at de forsøker å finne ut om russerne hjalp til i forkant av det skjebnesvangre angrepet 4. april.

– Russland blir mer ansvarlig for hver gang et av disse forferdelige angrepene inntreffer, sier Tillerson.

USAs nye utenriksminister Jeff Tillerson (TV) mener Russland må bære mye av skylden for det kjemiske angrepet i Syria 4. april. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Lørdag svarte Russland på kritikken fra USA.

– Et angrep på et land hvis regjering kjemper mot terrorisme, hjelper bare ekstremistene og skaper ytterligere fare for sikkerheten i regionen og verden, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Tillerson skal også møte Russlands president Vladimir Putin.

Vil USA styrte Assad eller ikke?

Under G7-møtet i Italia de neste to dagene, så kommer Italia, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Japan til å få en sjanse til å grille den nye amerikanske utenriksministeren i Syria-spørsmålet.

Mange av verdens diplomater ble perplekse etter at Donald Trumps militære angrep mot Syria.

Nå vil de vite om USA vil styrte Bashar al Assad. Fra før har Tillerson gjort det klart at USAs prioritet er å bekjempe den såkalte islamske staten.