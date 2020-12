Anders Tegnell: – Vår håndtering har vært relativt vellykket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsepidemiologen har ønsket å dele sine betraktninger og fremtidsspådommer med den svenske befolkningen. Det har han gjort gjennom en kronikk i den svenske avisen Dagens Industri.

Kronikken sto på trykk julaften.

Tegnell starter med å fortelle hvordan han opplevde de dramatiske dagene i mars. Da ble de første smittetilfellene oppdaget i Sverige. Landet var rammet av koronapandemien.

– Da den nådde Sverige kom den ikke fra Kina, men fra ulike steder samtidig, skriver Tegnell.

Ifølge Tegnell ble Sverige hardt rammet fordi mange dro med seg viruset fra utlandet. I løpet av februar og mars var nærmere en million svensker på reise til utenlandske risikoområder. Tegnell peker spesielt på smitte fra Italia og Østerrike, men nevner også Kina og Iran.

– I løpet av kort tid fikk vi spredning i hele samfunnet. Vi fokuserte da på å begrense smittespredningen så mye som mulig. Dette lyktes relativt bra, bortsett fra innen eldreomsorgen, mener Tegnell.

Statsepidemiologen sikter til at koronaviruset kom seg inn på flere svenske aldersinstitusjoner. Der fikk den spre seg blant de eldre beboerne. I mange tilfeller ble de smittet av sine pleiere.

Det mener Tegnell er mye av årsaken til at dødstallet i Sverige er blitt såpass høyt.

Nærmere 8300 svensker er så langt døde av koronaviruset. Det betyr 817 døde per en million innbyggere. I Norge er det registrert 77 døde per en million innbyggere. Her i landet er 421 døde av koronaviruset.

Svenskene har innført skjerpede koronatiltak. Her må en hjelpepleier ta en hurtigtest før hun får gå på jobb ved et pleiehjem for eldre i Lerum i Västra Götalands län. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Usikker på 2021

Anders Tegnell vil ikke spå hvordan 2021 vil bli for svenskene.

– De fleste prognoser har vist seg å være feilaktige. Dette viruset fortsetter å overraske oss. Derfor er det vanskelig, nærmest umulig, å spå hvordan det vil utvikle seg i 2021, skriver Tegnell i sin kronikk.

Han tror svenskene må lære seg å leve med koronaviruset.

– Covid-19 er kommet for å bli. Sannsynligvis vil mange av de innførte tiltakene være aktuelle også til neste år, mener Tegnell.

Han håper likevel at restriksjonene vil merkes stadig mindre. Befolkningen vil etter hvert lære seg å leve med dem.

Tegnell mener det er vanskelig å si nøyaktig hvordan konsekvensene vil bli. Han tror tiltakene fortsatt vil påvirke arbeidsliv, reisevirksomhet og svenskenes hverdagsliv.

Forstod ikke alvoret

Sverige har fått til dels kraftig kritikk for sin håndtering av koronapandemien. Det tok lang tid før svenskene innførte inngripende tiltak. Naboland, som Norge, stengte ned store deler av samfunnet. Sverige forsøkte å holde samfunnet i gang som før.

Det førte til mye kritikk, også internt i Sverige.

Allerede i april advarte en av Sverige fremste pandemieksperter mot at svenskene var på vei mot en tragedie.

Professor Björn Olsen fra Universitet i Uppsala hevdet at svenske myndigheter ikke forstod noe av alvoret. Olsen varslet at Sverige kunne få tusenvis av koronaofre.

Björn Olsen er professor ved Universitetet i Uppsala og ekspert på pandemier. Han varslet i april at Sverige var på vei mot en tragedie med tusenvis av døde. Foto: Eirik Veum / NRK

– Pandemien kommer som en flodbølge over oss. Den er som en vegg av smitte. Vi vil få svært høye dødstall i Sverige, sa Olsen til NRK den 7. april.

Han fikk rett.

Mener Löfven tok feil

Björn Olsen hevder svenske myndigheter fortsatt ikke håndterer pandemien godt nok. Han mener samtidig at koronaviruset har spredd seg i et langt større omfang enn det var mulig å forutse. Også skeptikere som han selv så ikke hvor alvorlig situasjonen kunne bli.

I et intervju med SVT onsdag sier Olsen at det tok altfor lang tid før statsminister Stefan Löfven tok situasjonen på alvor. Da den andre smittebølgen var på vei i sommer snakket Löfven om at han, i likhet med Anders Tegnell, fortsatt trodde på flokkimmunitet.

Det var derfor ikke var behov innskjerpede tiltak.

– Det er jo et spørsmål om hvilken krystallkule statsministeren så inn i, men jeg tror den var ganske grumsete i alle fall. Det var mange som varslet økt smittespredning når vi gikk inn mot høsten, forteller Olsen.

Sammen med flere andre svenske smitteeksperter har han gjentatte ganger uttalt at den svenske koronahåndteringen ikke har vært vellykket. De har hevdet at det har vært behov for strengere tiltak.

For å begrense smittespredning har de ment at Sverige delvis burde blitt stengt ned for en periode.

I Sverige har det vært en heftig debatt om koronahåndteringen. De som har ønsket skjerpede tiltak har møtt mye motstand.

22. desember innførte Sverige skjerpet grensekontroll mot Danmark etter at det var blitt oppdaget en mutert versjon av koronaviruset hos danskene. Foto: JOHAN NILSSON / AFP

Samtidig har kritikken av håndteringen økt i omfang. Det har skjedd i takt med økningen av antall døde.

I intervjuet «Året med kongefamilien» var selv svenskekongen kritisk. Kong Karl Gustaf var klar på at Sverige gjort fatale feil.

Kong Carl XVI Gustaf mener den svenske koronahåndteringen har vært mislykket. Foto: Manish Swarup / AP

– Jeg anser det som at vi har mislyktes. Vi har mange som har dødd. Det er forferdelig. Det er noe vi alle lider av, sa kongen til SVT.

Vil ikke ha munnbind

Likevel har svenske myndigheters håndtering av koronapandemien hatt bred støtte i store deler av befolkningen.

Bruk av munnbind, og andre tiltak for å begrense smittespredning, er fortsatt ikke like vanlig i Sverige som i nabolandene.

I sommer fortalte flere svensker til NRK hvordan de ble spyttet på hvis de viste seg offentlig med munnbind.

