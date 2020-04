Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Pandemien kommer som en flodbølge over oss. Den er som en vegg av smitte. Vi vil få svært høye dødstall i Sverige, særlig i Stockholms-regionen, og vi vil se en voldsom stigning de neste ukene.

Det sier Björn Olsen. Han er professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Uppsala og overlege. Olsen har forsket på pandemier og er en av nestorene på dette fagfeltet i Sverige.

– Jeg ville ikke anslå hvor mange jeg frykter kan dø. Det kan dø 5000 eller 10.000. Det som skjer nå er at Sverige er på vei mot en tragedie, forteller han.

I løpet av det siste døgnet er 114 flere blitt registrert som døde i Sverige av koronaviruset. Totalt ligger antall døde på 591. Til sammenligning er 89 døde i Norge, som har rundt halvparten av Sveriges innbyggertall.

Frykter millioner av smittede

Olsen mener svenske myndigheter brukte for lang tid på å forstå alvoret. Når det ble klart hva som kom til å skje gjorde de for lite. Han tror at i løpet av de neste to årene vil nærmere åtte millioner svensker bli smittet av koronaviruset.

– Nå er for sent å stanse utviklingen. Stockholm skulle vært lukket ned for en måned siden, da hadde vi greid oss bedre, mener Björn Olsen.

Professoren retter knallhard kritikk mot svenske myndigheter, og særlig mot Folkhälsomyndigheten. I Sverige er det helsemyndighetene som i all hovedsak har bestemt hvilke tiltak som skal settes inn for å stanse smittespredningen av koronaviruset. Disse tiltakene har vært langt mildere enn i land som Norge, Danmark og Finland.

For eksempel er barnehager og barneskoler åpne. Restauranter, barer og andre serveringssteder tar fortsatt imot gjester.

– Det ble valgt en linje i starten som var feil. Den har brakt oss dit vi er i dag, mener Olsen.

Tirsdagens pressekonferanse i Stockholm. Folkhälsomyndigheten forteller at 114 svensker er registrert døde av koronaviruset i løpet av det siste døgnet. Foto: Sara Ringhagen / NRK

Vil ikke lytte

Pandemieksperten hevder videre at sentrale personer innen Folkhälsomyndigheten ikke har vært interessert i å høre på andre synspunkter gjennom koronakrisen. Til tross for at dødstallene har steget i større grad enn i nabolandene så har ikke strategien blitt endret.

Olsen mener at det er dem innenfor Folkhälsomyndigheten som har for mye makt. Strategien som ble valgt for å få kontroll på smitten var feilaktig fra starten.

Deretter har den blitt stående, mener Olsen.

– Folkhälsomyndigheten består også av mennesker. Prestisje er en av våre dødssynder, sier han.

Björn Olsen forteller at svenske myndigheter ble alarmert allerede i januar. Da var det mulig å forstå at pandemien ville slå inn over Europa.

– Vi ble bedt om ikke å skremme opp folk og ikke skape panikk. Slik situasjonen var da så hadde det vært riktig med drastiske virkemidler. Hadde vi skapt litt redsel så hadde det vært bra, for når folk blir redde så blir ting gjort.

Statsepidemiolog Anders Tegnell ved Folkhälsomyndigheten under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Eirik Veum / NRK

– Vi har kontinuerlige diskusjoner

Under tirsdagens pressekonferanse stilte representanter fra Folkhälsomyndigheten opp som vanlig. Det stilles flere kritiske spørsmål til dem nå. Dødstallene i Sverige stiger og er langt høyere enn i nabolandene.

Flere svenske medier har også fått med seg at norske myndigheter hevder de har koronasmitten under kontroll.

Statsepidemiolog Anders Tegnell forteller at det diskuteres internt om strategien som er valgt.

– Vi har kontinuerlige diskusjoner hver eneste dag om vi skal gjør noe mer eller annerledes. Hvem som har gjort noe feil er vanskelig å si. Ulike land har gjort ulike grep, sier Tegnell.

At Sverige har registrert hele 591 dødsfall, mens Norge har 89, sier han kan forklares slik:

– Flere har vært smittet blant yngre personer enn i Sverige. Det andre er at man, av grunner vi ikke vet, har mye mindre spredning på eldreboliger i Norge enn i Sverige, sier han.

På spørsmål om Sverige burde ha lagt ned forbud mot besøk på eldreboliger tidligere, svarer Tegnell at det ikke er der problemet ligger.