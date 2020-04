Tegnell: – Det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i mai

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsemyndighetene gjentok torsdag at de ser en positiv utvikling i Sverige.

– Våre matematiske modeller indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai, sier Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten til NRK.

Positiv smitteutvikling

Statsepidemiologen presiserer at dette er basert på smitteutviklingen i spesielt Stockholm den siste uken. Der virker som om tallet på smittede nå går nedover

På den daglige presseoppdateringen torsdag la Tegnell frem oppdaterte tallopplysninger. 12.540 personer har så langt fått påvist koronasmitte i Sverige. Det er en økning på 613 personer.

996 personer har fått eller får intensivbehandling.

Statsepidemiolog Anders Tegnell la torsdag frem oppdaterte opplysninger om koronasituasjonen i Sverige. 130 personer er bekreftet døde i løpet av det siste døgnet. Totalt er 1.333 mennesker døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Vi hadde forventet en oppgang etter påskehelgen, men den ser vi ikke. Vi ligger fortsatt på det nivået vi gjorde for et par uker siden, sa Anders Tegnell.

Han presiserte at hvis den positive utviklingen skal fortsette må befolkningen følge de oppfordringene som er gitt for å begrense smitten.

Så langt er 1.333 personer døde av koronaviruset i Sverige. Det betyr 132 døde per én million innbyggere. For Norge er antall døde 28 per én million innbyggere.

– En katastrofe venter

I Sverige kommer det stadig kraftigere kritikk av hvordan myndighetene håndterer koronapandemien.

Samtidig som helsemyndighetene sier de er i ferd med å få kontroll hevder forskere og smitteeksperter at situasjonen i Sverige snart vil bli enda mer alvorlig.

En av dem er Cecilia Söderberg-Nauclér. Hun er professor og forsker på virusspredning ved Karolinska institutet i Stockholm.

– Det som skjer nå er et farlig eksperiment. Vi kan få en svært alvorlig situasjon i Sverige, og særlig i området rundt Stockholm. Det er grunn til å frykte at en katastrofe lurer rundt hjørnet. Den vil eksplodere i ansiktet på oss, slår hun fast overfor NRK.

Cecilia Söderberg-Nauclér ved Karolinska institutet er svært kritisk til svenske helsemyndigheters håndtering av koronakrisen.

Tirsdag var hun en av 22 forskere som gjennom et opprop rettet skarp kritikk mot helsemyndighetene. I et debattinnlegg i Dagens Nyheter tirsdag ba forskerne svenske politikerne gripe inn og ta kontroll over krisehåndteringen. I oppropet ble det fremsatt krav om «raske og radikale tiltak».

Kritisk til «hovedarkitekten»

Cecilia Söderberg-Nauclér er svært kritisk til statsepidemiolog Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten.

Hun betegner han som hovedarkitekten bak den svenske strategien.

Hans anbefalinger for å begrense smittespredningen i Sverige har vært langt mildere enn i land som Norge, Danmark og Finland.

For eksempel er barnehager og barneskoler åpne. Restauranter, barer og andre serveringssteder tar fortsatt imot gjester. Idrettsklubber holder på nesten som før med treninger, kamper og konkurranser.

I Sverige får idrettslagene holde på med aktivitetene for barn og unge som før, med visse forbehold. Det er innført enkelte tiltak for å unngå spredning av koronaviruset. Dette bildet er tatt like før påske på av et guttelag fra IF Brommapojkarna ved deres treningsanlegg i Stockholm. Foto: Eirik Veum / NRK

– Det trengs en person som lytter til hele forskermiljøet. En som kan ha en åpen dialog, mener Söderberg-Nauclér når hun omtaler statsepidemiolog Anders Tegnell.

Hun gir dermed full støtte til en av Sveriges fremste pandemieksperter, Björn Olsen fra Universitetet i Uppsala. I forrige uke hevdet han at Sverige er på vei mot en tragedie. Koronaviruset kan kreve tusenvis av døde i Sverige.

I Sverige er det fortsatt mange som ikke følger oppfordringene fra helsemyndighetene om å holde avstand. Dette bildet er tatt 15. april i Stockholm. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Frykter stygge dødstall

Ved Karolinska institutet tror forskerne at det i Stockholm kan være nærmere en halv million smittede om et par uker. Koronasmitten vil fortsette å spre seg raskt i resten av landet hvis det ikke umiddelbart innføres svært strenge tiltak.

Det kan føre til en form for flokkimmunitet, men hvor mange vil dø av koronasmitte innen den tid?

– Det sier seg selv hvordan utviklingen vil bli. Hvis en prosent av dem som smittes dør, som er et forsiktig anslag, vil vi få svært stygge dødstall i Sverige, sier Söderberg-Nauclér.

Hun vil at Sverige, og særlig Stockholms-området, innfører de samme tiltakene som i de øvrige nordiske landene. Samfunnet må stenges ned. Det trengs for å begrense smitteutbredelsen slik at helsevesenet greier å behandle de som trenger hjelp.

Allerede nå må det foretas harde prioriteringer på svenske sykehus. Eldre koronapasienter gis ikke intensivhjelp og dør på grunn av manglende behandling.

Mange av dem har blitt smittet på aldersinstitusjoner av andre pasienter, pleiere eller besøkende.

– Det er et menneskesyn jeg ikke kan stille meg bak. Vi lot smitten slippe inn, og når de trenger livreddende behandling så får de det ikke. Det er uverdig, forteller Cecilia Söderberg-Nauclér.

Helsevesenet i Sverige er under hardt press for å behandle alle pasientene som trenger behandling etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Tror naboland vil reagere

Hvis Sverige fortsetter sin strategi, i motsetning til sine naboland, kan det få konsekvenser på sikt.

– Sverige, og svensker, kan bli vurdert som en risiko av våre naboer. Det er selvfølgelig uheldig når de andre landene får situasjonen og pandemien under kontroll, sier hun.

Söderberg-Nauclér frykter det kan innebære at andre land vil forsøke å beskytte seg mot svenske statsborgere eller personer som har oppholdt seg i Sverige. Det kan eksempelvis innebære innreiserestriksjoner eller andre tiltak.

Kraftige reaksjoner

Cecilia Söderberg-Nauclér merker, sammen med de andre forskerne som har skrevet under på oppropet, at både fagmiljøet og den svenske befolkningen er splittet. Mange vil fortsatt følge myndighetens linje, men en betydelig andel svensker mener det må strammes inn. Reaksjonene er kraftige på begge sider.

– Mange er rasende på meg. De kaller meg for idiot og at jeg er en gal alarmist. Det er vanskelig i Sverige nå, forteller Söderberg-Nauclér.

Dette bildet er tatt like før påske i sentrum av Stockholm. Det viser at de som beveger seg utendørs, og er avbildet her, ikke følger rådene fra svenske helsemyndigheter om å holde avstand til hverandre. Foto: Henrik Montgomery / AP

Avviser fortsatt kritikken

Statsepidemiolog Anders Tegnell avviser store deler av kritikken som rettes mot ham og Folkhälsomyndigheten. Han fastholder at den svenske strategien er riktig. Tegnell mener forskerne tar feil når de hevder at håndteringen ikke har god nok effekt.

– Jeg vil nekte for at vi ikke har noen gjennomarbeidet strategi og at dødstallene er unøyaktige, svarer Tegnell.

Han går imidlertid med på at Sverige har hatt en uheldig utvikling når det gjelder hvordan smitten har tatt seg inn i landets helseinstitusjoner.

De høye dødstallene forklarer han med at det er mange eldre som pådrar seg smitte. Det skjer i motsetning til nabolandene der smitten i større grad rammer andre aldersgrupper.

51-årig TV-kjendis døde onsdag

Samtidig som ekspertisen er splittet i valg av strategi krever koronapandemien stadig flere ofre i Sverige. I går ble det kjent at den kjente TV- og radioprofilen Adam Alsing er død etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

51-åringen døde på Södersjukehuset i Stockholm. Der hadde han ligget i respirator i en uke.

«Det er med stor tristhet og et enormt savn at vi blir tvunget til å kunngjøre at vår elskede Adam ikke lenger er med oss. Etter et par ukers kamp mot covid-19 gikk Adam bort onsdag», het det i en uttalelse fra Alsings pårørende.

Arkivbilde fra august 2018 av Adam Alsing. Den svenske programlederen døde 51 år gammel etter at han ble smittet av koronaviruset. Foto: Erik Simander/TT / Erik Simander/TT

Svenske medier har torsdag en fyldig dekning av Alsings bortgang. I tillegg har radioprogrammet NRJ Morgon, der Alsing var programleder, innstilt alle sine sendinger på ubestemt tid. Radiokanalen varslet også at de ville markere Alsing ved å bryte av sendingen med ett minutts stillhet.

Flere av Alsings kollegaer er sterkt preget og vil få tilbud om krisehjelp, ifølge Aftonbladet.

