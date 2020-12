I Sverige slaktes håndteringen av pandemien i eldreomsorgen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De ansatte i eldreomsorgen har i stor grad blitt overlatt til seg selv i håndteringen av krisesituasjonen. Det fastslås i en rapport fra koronakommisjonen i Sverige.

Kommisjonen ble opprettet av regjeringen i sommer. Den skal granske Sveriges håndtering av koronapandemien. Tirsdag offentliggjorde de den første delrapporten. Der kommer de med kraftig kritikk av hvordan myndighetene har håndtert koronakrisen i eldreomsorgen.

Utilstrekkelige tiltak

Ifølge kommisjonen var myndighetene og regjeringen for sent ute med å sette inn tiltak for å minske risikoen for smittespredning. Tiltakene har også vært utilstrekkelige.

Den fremste årsaken til at så mange eldre har dødd under koronapandemien er langsiktige, strukturelle problemer innen eldreomsorgen. Det førte til at landets institusjoner var for dårlig forberedt til å håndtere en pandemi, ifølge kommisjonen.

I slutten av november var det registrert over 2.800 døde av korona blant dem som bodde på institusjoner i Sverige. Beboerne fikk ikke den pleie og behandling de skulle hatt ved mistenkt eller fastslått smitte av covid-19. Det meldte SVT Nyheter i november.

Per 14. desember har til sammen 7.514 mennesker dødd av koronarelaterte årsaker i Sverige. Personer over 65 år utgjør 94 prosent av de døde.