Sverige: Koronakritikere blir spyttet på

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er lørdag ettermiddag i Stockholm. På Sergels torg i den svenske hovedstaden står en liten gruppe mennesker. De fleste av dem bærer munnbind.

Demonstrantene har lagt ned blomsterkranser og tent lys. Markeringen er lavmælt. Aktivistene vil minnes alle svensker som så langt er døde under koronapandemien.

– Vi vil fortelle sannheten om det som skjer her i Sverige. Strategien beskytter ikke folk. Det som foregår er fælt, sier Andreia Rodrigues til NRK.

26-åringen er talskvinne for en gruppe som kaller seg SaveSwedenCov19.

Andreia Rodrigues leder organisasjonen SaveSwedenCov19. Hver lørdag deltar hun i protestmarkeringen på Sergels torg. Foto: Eirik Veum / NRK

Ukentlige markeringer

Hver uke har aktivistene holdt markeringer i Stockholm. De protesterer mot Sveriges håndtering av koronapandemien og mener strategien har kostet for mange menneskeliv.

Aktivistene møter blandede reaksjoner. De fleste er negative.

– Mange kritiserer oss. De sier vi er dumme i hodet og roper «heia Sverige». De ler av oss, og vi er blitt spyttet på. Det er fordi vi står her med munnbind. Jeg har virkelig fått oppleve mye hat, forteller Rodrigues.

Under markeringene holder aktivistene ett minutts stillhet for de døde. De blir ofte forstyrret av tilrop fra forbipasserende.

– Jeg mener det er avskyelig og mangel på respekt, sier Rodrigues.

Andreia Rodrigues gjør alt hun kan for å unngå å bli smittet av koronaviruset. Hun går ofte med munnbind, men har flere ganger opplevd å bli trakassert.

– Det er nesten ingen i Sverige som går med munnbind. Jeg får mange stygge reaksjoner når jeg bruker det. Svenskene tar det som en fornærmelse og kritikk av sin måte å leve på, mener hun.

– De opplever det nærmest som en trussel. Svenskene vil ikke erkjenne at de står i en katastrofe, forteller 26-åringen.

Aktivister fra SaveSwedenCov19. Foto: SaveSwedenCov19

Får også støtte

Aktivistene opplever også at enkelte kommer bort til dem under markeringene for å gi støtte.

– Leger og sykepleiere sier det er bra, det vi gjør, men de blir aldri stående lenge. De vil ikke bli sett sammen med oss. Dette er et så ømfintlig og emosjonelt tema i Sverige, sier Rodrigues.

26-åringen jobber i en barnehage. Rodrigues har ingen helsefaglig bakgrunn, men mener hun likevel har rett til å være forbannet.

– Her i Sverige forsøker de fleste å late som om det ikke er en pandemi som koster mange menneskeliv. Vi vil gi ofrene en stemme. Dette handler ikke om bare statistikk, grafer og strategier. Det er mennesker som dør, sier hun.

– Vi vil gi litt lys til familiene som ikke greide å beskytte dem som døde. Dessverre kommer det til å bli flere. Dette får fortsette, sier Andreia Rodrigues.

Aktivistene hevder svenske myndigheter fortsatt ikke tar koronapandemien på alvor. De mener Sverige skulle gjort det samme som Norge, Danmark, Island og Finland. Da nabolandene stengte ned, burde svenskene gjort det samme, mener de.

Aktivistene mener det nå må på plass flere tiltak. De ønsker at det skal innføres strengere kontroll ved grensene, at svensker må i karantene etter utenlandsopphold, og at det må gjennomføres omfattende massetestinger.

Mener økonomi går foran menneskeliv

Keith Begg er svensk statsborger, men kommer opprinnelig fra Irland. I april etablerte han nettverket Media Watchdogs of Sweden.

Nettverket består av om lag 200 personer. Blant dem er det leger, medisinske eksperter, forskere og epidemiologer, men også lærere og menneskerettighetsaktivister.

Keith Begg leder Media Watchdogs of Sweden. Han deltar i protestmarkeringene om mener svenske myndigheter er mer opptatt av økonomi enn av menneskeverd. Foto: Eirik Veum / NRK

– Jeg er opprørt over Sverige. Det oppfattes som om profitt settes foran menneskeverdet. Vi mener svenske helsemyndigheter driver med manipulasjon. Det er vanskelig å vite hva som er sant og løgn, forteller Begg.

Han har yrkesbakgrunn som kommunikasjonsrådgiver.

– Det som foregår her er skammelig

Sammen med nettverket bruker han mye tid på å kontakte svenske medier. De vil ha mer fokus på de negative konsekvensene av koronahåndteringen.

– Sverige er mitt hjemland. Derfor bryr jeg meg. Det som foregår, er skammelig. Politikerne skyver en statsepidemiolog foran seg, men holder seg i bakgrunnen. Ingen tar ansvar for å endre en feil strategi, sier Begg.

Han trekker også frem den manglende beredskapen i Sverige, og at helsevesenet møtte pandemien med et dårlig utgangspunkt.

– Helsearbeidere manglet beskyttelsesutstyr. De visste ikke hvordan de skulle håndtere pasienter som var smittet av koronaviruset.

Det førte til at viruset spredte seg på aldersinstitusjoner.

– Nabolandene stengte delvis ned. De risikerte hele sin økonomi for å spare menneskeliv. Sverige gjorde ikke det, men satte opp store feltsykehus i stedet for å beskytte de mest sårbare i samfunnet, sier Begg.

Han tror det er lenge til Sverige er gjennom koronapandemien.

– Smitten fortsetter å spre seg ukontrollert. Vi vil få mange flere døde. Vi har kommet i en situasjon der andre land stenger grensene sine mot Sverige. På sikt vil de økonomiske tapene bli mye større enn for nabolandene, tror Begg.

De svenske aktivistene bruker Norge som et eksempel på et land der koronahåndteringen har vært gjort på en riktig måte. De roser norske myndigheter. Foto: SaveSwedenCov19

Forsvarer fortsatt strategien

Sveriges helseminister Lena Hallengren er kjent med kritikken.

I den første fasen av koronapandemien var det bred politisk enighet i Sverige om strategien som var valgt, men nå er det splittelse. Kritikken fra opposisjonspartiene har økt i styrke.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson har krevd at statsepidemiolog Anders Tegnell må gå av.

Lederen for Kristdemokraterna, Ebba Busch, omtalte den svenske regjeringen som dysfunksjonell under en partilederdebatt 7. juni.

I tillegg anklaget hun regjeringen for å ha latt koronaviruset spre seg i Sverige nærmest med hensikt.

Lena Hallengren kaller kritikken fra KD-lederen for useriøs.

– Jeg mener vi har en strategi som holder. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, sier Hallengren til NRK.

Sveriges helseminister Lena Hallengren mener landet har håndtert koronapandemien på en god måte. Foto: Eirik Veum / NRK

Hun ønsker ikke sammenligne dødstallene i Sverige med nabolandene. Hun avviser at svenske myndigheter har satt økonomiske hensyn foran menneskeliv.

– Vi har hele tiden satt liv og helse først, slår hun fast.

Samtidig mister den svenske regjeringen støtte i egen befolkning. Ifølge SVT er det kun 45 prosent som har tillit til regjeringens håndtering av koronapandemien.

Det er en betydelig endring på kort tid. To uker tidligere var det 64 prosent som støttet opp om regjeringens strategi.

Lena Hallengren merker derimot ikke noe til sviktende oppslutning.

– Det er viktig at vi fortsetter arbeidet. Vi skal komme oss gjennom denne pandemien. Det ser lysere ut nå. Det er en reduksjon både i antallet som dør og blir smittet, sier Hallengren.

Totalt er 4874 mennesker døde av koronaviruset i Sverige. Søndag er det ikke meldt om noen nye dødsfall. Det forklares med et sannsynligvis etterslep gjennom helgen.