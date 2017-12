Amnesty anklager EU for å være medskyldige i tortur i Libya

I en ny rapport beskriver Amnesty International hvordan EU har forfulgt sitt eget mål om å begrense flyten av flyktninger og innvandrere over Middelhavet, med liten tanke og omsorg for konsekvensene det får for migrantene i libyske flyktningleirer.

Den libyske regjeringen har fått store beløp fra EU for å styrke Libyas kystvakt og grensekontrollen mot naboland, i et forsøk på blant annet å hindre potensielle asylsøkere i å ta seg sjøveien til Europa. Dette er en politikk som fører til at migranter og flyktninger blir ført tilbake til grusomme fengsler i Libya, ifølge Amnesty.

MIGRANTER: Disse migrantene ble plukket opp av den libyske kystvakten. Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Organisasjonen advarer om at flyktninger og migranter blitt en ressurs som utnyttes i Libya, og at det har vokst frem en hel industri rundt dette.

Tortur i leirene

De siste årene har flere hundre tusen flyktninger og migranter reist gjennom Afrika til Libya. Noen av dem med mål om å bli i Libya, andre med en drøm om å komme til Europa.

Nesten én halv million mennesker har krysset Middelhavet de siste tre årene, over 10.000 har omkommet i forsøket. Ytterligere én halv million flyktninger og migranter oppholder seg i Libya.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier at rapporten viser at det er helt åpenbart at EU er medskyldig i overgrepene. Det er tre områder der organisasjonen mener at EU er direkte medskyldig i menneskerettighetsbrudd:

Generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

EU støtter Direktoratet for illegal migrasjon i Libya med penger og trening. Direktoratet driver de offisielle interneringsleirene i landet. I leirene sitter det i dag rundt 20.000 flyktninger. I disse leirene sitter det migranter som tortureres mens de ringer hjem, for å familien til å betale løsepenger. EU gir penger, utstyr og trening til Kystvakten som stopper flyktninger på vei ut. Men også i noen tilfeller slipper båter med flyktninger forbi, fordi Kystvakten er betalt av smuglerne. EU støtter militser og stammeledere lenger sør i Afrika. I alle disse leddene har Amnesty dokumentert at det begås menneskerettighetsbrudd, sier Egenæs.

EU er uenige i funn

Under arbeidet med rapporten har menneskerettighetsorganisasjonen snakket med 72 flyktninger, og med alle organisasjonene som er aktive i Libya. Amnesty har også hatt møter med EU-lederskapet.

– EU bør ha et mye større incentiv til ikke bare til å stoppe mennesker fra å komme til Europa, men også stoppe de grufulle overgrepene som skjer i Libya, sier Egenæs.

EU-tjenestemenn har avvist kritikken, og sier overfor nyhetsbyrået Ap at EU-pengene til Libya har blitt kanalisert gjennom FNs organer. Ifølge unionen er det bare 150 av de rundt 3000 ansatte i den libyske kystvakten som har fått opplæring sponset av dem.

Migranter i flyktningleiren Tariq Al-Matar utenfor Tripoli. Bildet er tatt 11. desember. Foto: Mahmud Turkia / AFP

FNs høykommissær for flyktninger har også advart EU flere ganger.

– Vi kan ikke være tause vitner til moderne slaveri, voldtekt og annen seksualisert vold og ulovlige drap, kalle det migrasjonshåndtering, og på samme tid hindre desperate og traumatiserte mennesker fra å nå Europas kyster, sa FNs høykommissær for flyktninger Zeid Ra’ad al Hussein i november.